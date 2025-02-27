Іран із грудня вдвічі збільшив запаси високозбагаченого урану - Reuters

В Ірані запаси урану, збагаченого до 60%, із грудня зросли удвічі. Цього може бути достатньо для виробництва шести ядерних бомб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у двох конфіденційних звітах МАГАТЕ, з якими ознайомилося агентство Reuters.

В одному зі зведень йдеться, що в Ірані запаси урану, збагаченого до 60% у формі гексафториду урану, зросли на 92,5 кілограми з минулого кварталу до 274,8 кілограма. У принципі, цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для виробництва шести ядерних бомб, відповідно до критеріїв МАГАТЕ. Однак на більш низьких рівнях збагачення цієї кількості вистачить на більшу кількість зброї, йдеться у матеріалі.

Якщо раніше Іран на місяць виробляв від 6 до 9 кілограмів урану, збагаченого до 60%, то зараз цей обсяг становить від 35 до 45 кілограмів, сказав Reuters неназваний високопоставлений дипломат. Це трохи менше ніж 42 кілограми, яких буде достатньо для однієї бомби за умови подальшого збагачення.

Зазначається, що запаси збагаченого до 60% урану, що близько до 90% збройового рівня, давно викликають занепокоєння західних держав, які заявляють, що збагачення урану до такого високого рівня не має жодного цивільного виправдання. Тим часом в Ірані запевняють, що прагнуть лише мирного використання ядерної енергії.

«Значне збільшення виробництва і накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною неядерною державою, яка виробляє такий ядерний матеріал, викликає серйозне занепокоєння», - йдеться у заяві МАГАТЕ, що увійшла в обидва щоквартальні звіти агентства щодо Ірану.

Звіти МАГАТЕ показали, що попри збільшення удвічі високозбагаченого урану, реального прогресу у вирішенні довготривалих питань, включно із незрозумілою присутністю слідів урану на незадекларованих об'єктах в Ірані, досягнуто не було.

В одному зі звітів йдеться, що заяви Ірану про декларацію ядерної діяльності не відповідають оцінкам Агентства.