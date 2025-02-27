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АНАЛІТИКА

Енергогігант BP кардинально переглянув стратегію: буде більше нафти й газу, менше ВДЕ

 

Одна з найбільших енергетичних компаній світу BP (British Petroleum) оголосила про кардинальну зміну стратегії своєї діяльності. Вона вирішила збільшити інвестиції у нафту і газ на 20%, до приблизно $10 млрд на рік, і урізати витрати на відновлювані джерела енергії до $1,5-2 млрд на рік, що на 70% менше, порівнюючи з попередніми планами, пише New York Times.

"Ми фундаментально переглянули стратегію компанії BP. Ми скорочуємо та перерозподіляємо капітальні витрати на користь наших найприбутковіших напрямків бізнесу для забезпечення зростання, а також невпинно прагнемо покращення показників та підвищення ефективності витрат. Усе це робиться задля сталого зростання грошових потоків та прибутковості", - зазначив генеральний директор BP Мюррей Очинклосс у своїй заяві.

BP також оголосила про "стратегічний перегляд" свого бізнесу мастильних матеріалів Castrol, який може завершитися його продажем для повернення коштів інвесторам.

Фінансова директорка BP Кейт Томсон пояснила, що ці зміни стали результатом переоцінки середовища для енергетичних компаній.

BP усвідомила, що різкої відмови від нафти та газу не очікується, а попит на енергію всіх видів, навпаки, зростає.

Для компанії з довгою історією видобутку і розподілу викопного палива, нафта і газ тепер виглядають привабливіше, ніж відновлювані джерела енергії.

П'ять років тому BP поставила перед собою мету - скоротити видобуток нафти та газу на 40% до 2030 року, значно збільшивши інвестиції у відновлювані джерела енергії.

У 2023 році компанія знизила цей показник скорочення видобутку нафти та газу до 25%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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