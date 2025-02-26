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У США кажуть, що 27 лютого не говоритимуть про Україну з росіянами в Стамбулі
23:15 26.02.2025 |
Представники США у четвер, 27 лютого, зустрінуться з російськими візаві у Стамбулі для обговорення роботи посольств, але питання України там не порушуватиметься.
Про це речник Державного департаменту сказав у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Переговори між американськими та російськими представниками стосуватимуться роботи дипломатичних представництв, заявив речник Держдепу.
"Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному", - додав він.
Раніше у Москві заявили про заплановані на 27 лютого переговори із США у турецькому Стамбулі стосовно роботи дипломатичних представництв обох країн.
Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США і Росії. Росію представляли глава МЗС РФ Сергєй Лавров і помічник правителя Росії Юрій Ушаков, США - держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Після перемовин у Держдепі повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
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