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Джорджеску після 5-годинного допиту у прокуратурі відпустили із забороною виїзду з країни
23:13 26.02.2025 |
Допит ультраправого румунського політика Келіна Джорджеску у прокуратурі тривав близько п'яти годин, після чого його відпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Колишнього незалежного кандидата у президенти Келіна Джорджеску допитували у прокуратурі близько 5 годин.
Після того його відпустили, помістивши на 60 днів під судовий контроль та заборонивши виїзд із країни.
На виході з будівлі його очікували кілька сотень прихильників, а також політики від ультраправого Альянсу за об'єднання румунів і Партії молоді.
Нагадаємо, вранці 26 лютого стало відомо, що Келіна Джорджеску затримали для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.
Джорджеску, серед іншого, інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.
Правоохоронці також обшукали помешкання Джорджеску та його близьких соратників, зокрема лідера найманців Гораціу Потра та охоронця Джорджеску. Під час обшуків прокурори виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потра в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тисяч євро.
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