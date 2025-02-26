Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Наслідки виходу західних брендів: Середній вік автомобіля в Росії перевищив 15 років
17:48 26.02.2025 |
Парк легкових автомобілів у Росії після виходу іноземних автоконцернів продовжує старіти. Так, середній вік машин за останній рік зріс з 15,2 до 15,5 року, що на 1,5 року більше за показник до початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.
Про це пише The Moscow Times.
Загалом у Росії зареєстровано 47,5 млн легкових автомобілів. Із них 70,5% - старіші 10 років.
Найстаріші машини - російських марок: їхній середній вік станом на січень цього року становив 18,7 року. На другому місці - автомобілі японських брендів, показник яких зріс до 17,1 року. На третьому - американські марки, середній вік яких становить 15,4 року. За ними йдуть європейські та корейські бренди - по 13,6 та 11,5 року відповідно.
Найменш старими залишаються легкові автомобілі китайських марок, середній вік яких дорівнює 4,9 року.
Якщо порівнювати показники з минулим роком, то російські бренди "постаріли" на 1,1%, японські - на 4,3%, американські - на 5,4%, європейські - на 4,6%, а корейські - на 7,5%.
За словами співрозмовників на російському авторинку, щоб парк не старів, треба продавати 2-2,2 млн машин на рік, а щоб почав поступово оновлюватись - продавати 3 млн автомобілів. Однак минулого року в Росії було продано лише 1,57 млн нових авто.
На тенденцію старіння автопарку впливає і збільшення середнього терміну володіння легковою машиною - з 7,1 до 7,3 року. Так, багато власників автомобілів тих брендів, що пішли з РФ, не поспішають пересідати на нові російські або китайські машини, а у багатьох немає для цього коштів.
Раніше видання Financial Times писало, що попри запроваджені Європейським Союзом санкції контрабандисти продовжують завозити в Росію люксові автомобілі з Європи, хоч і з великою націнкою.
Перед тим стало відомо, що німецький автоконцерн BMW оголосив, що виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер та уможливив їх постачання до Росії.
Наприкінці січня цього року повідомлялося, що Федеральна митна служба Росія почала масово розсилати повідомлення власникам автомобілів, які були ввезені в країну в обхід офіційних дилерів, про необхідність доплатити до бюджету РФ сотні тисяч рублів.
Раніше стало відомо, що в Росії закінчилися в продажу популярні недорогі автомобілі брендів, що пішли з РФ, - Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan і Duster, а також VW Polo і Skoda Rapid.
До того повідмлялося, що в Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів. З'ясувалося, що у таких марок, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour та Dongfeng металеві елементи корпусу іржавіють через 2 роки експлуатації, тоді як у Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed та Chery термін служби металевих елементів може досягати 4-5 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України
|Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді - Зеленський
|Повний текст «Угоди про копалини» між Україною та США
|Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми «Саки» і «Кача»
|Рубіо: ми маємо дізнатися вимоги росіян, щоб дійсно зрозуміти чи хочуть вони миру
|Наслідки виходу західних брендів: Середній вік автомобіля в Росії перевищив 15 років
|Apple закрила росіянам доступ до корпоративної програми розробників
|Безвіз за $105 000: Науру пропонує громадянство, щоб протистояти підвищенню рівня моря
|У Туреччині вже проходять підготовку майбутні працівники заводу Baykar в Україні
|Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України
Бізнес
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду
|Адміністрація Трампа прагне посилити обмеження на індустрію чипів Китаю
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом