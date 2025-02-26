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АНАЛІТИКА

Наслідки виходу західних брендів: Середній вік автомобіля в Росії перевищив 15 років

 

Парк легкових автомобілів у Росії після виходу іноземних автоконцернів продовжує старіти. Так, середній вік машин за останній рік зріс з 15,2 до 15,5 року, що на 1,5 року більше за показник до початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Про це пише The Moscow Times.

Загалом у Росії зареєстровано 47,5 млн легкових автомобілів. Із них 70,5% - старіші 10 років.

Найстаріші машини - російських марок: їхній середній вік станом на січень цього року становив 18,7 року. На другому місці - автомобілі японських брендів, показник яких зріс до 17,1 року. На третьому - американські марки, середній вік яких становить 15,4 року. За ними йдуть європейські та корейські бренди - по 13,6 та 11,5 року відповідно.

Найменш старими залишаються легкові автомобілі китайських марок, середній вік яких дорівнює 4,9 року.

Якщо порівнювати показники з минулим роком, то російські бренди "постаріли" на 1,1%, японські - на 4,3%, американські - на 5,4%, європейські - на 4,6%, а корейські - на 7,5%.

За словами співрозмовників на російському авторинку, щоб парк не старів, треба продавати 2-2,2 млн машин на рік, а щоб почав поступово оновлюватись - продавати 3 млн автомобілів. Однак минулого року в Росії було продано лише 1,57 млн ​​нових авто.

На тенденцію старіння автопарку впливає і збільшення середнього терміну володіння легковою машиною - з 7,1 до 7,3 року. Так, багато власників автомобілів тих брендів, що пішли з РФ, не поспішають пересідати на нові російські або китайські машини, а у багатьох немає для цього коштів.

Раніше видання Financial Times писало, що попри запроваджені Європейським Союзом санкції контрабандисти продовжують завозити в Росію люксові автомобілі з Європи, хоч і з великою націнкою.

Перед тим стало відомо, що німецький автоконцерн BMW оголосив, що виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер та уможливив їх постачання до Росії.

Наприкінці січня цього року повідомлялося, що Федеральна митна служба Росія почала масово розсилати повідомлення власникам автомобілів, які були ввезені в країну в обхід офіційних дилерів, про необхідність доплатити до бюджету РФ сотні тисяч рублів.

Раніше стало відомо, що в Росії закінчилися в продажу популярні недорогі автомобілі брендів, що пішли з РФ, - Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan і Duster, а також VW Polo і Skoda Rapid.

До того повідмлялося, що в Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів. З'ясувалося, що у таких марок, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour та Dongfeng металеві елементи корпусу іржавіють через 2 роки експлуатації, тоді як у Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed та Chery термін служби металевих елементів може досягати 4-5 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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