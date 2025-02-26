Безвіз за $105 000: Науру пропонує громадянство, щоб протистояти підвищенню рівня моря

Острівна держава Науру оголосила про продаж громадянства для фінансування переселення жителів через загрозу підвищення рівня моря. Президент країни Девід Адеанг у вівторок представив програму "золотого паспорта", що дозволить залучити кошти на масове переміщення населення у внутрішні райони країни, пише The Guardian.

Науру, де мешкає близько 13 000 людей, стикається зі зростанням рівня моря, що загрожує родючим прибережним районам. Через обмеженість фінансування країна вирішила продавати іноземцям паспорти за $105 000.

Влада стверджує, що власники нового паспорта матимуть безвізовий доступ до 89 країн, зокрема Великої Британії, Ірландії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Гонконгу.

"Для Науру це не просто адаптація до змін клімату, а забезпечення стабільного та успішного майбутнього для наступних поколінь", - заявив Адеанг.

Науру - це одна із найменших у світі незалежних держав із площею всього 21 кв. км. Раніше багаті поклади фосфатів зробили країну однією з найбагатших у світі за рівнем доходу на душу населення, але сьогодні 80% території стали непридатними для життя через видобуток корисних копалин. Залишки придатної землі перебувають під загрозою зникнення через підвищення рівня моря, який у Науру зростає у 1,5 раза швидше за середньосвітові показники.

Науру розраховує отримати $5,7 млн у перший рік програми, що еквівалентно 66 успішним заявкам. У перспективі уряд сподівається збільшити цей показник до $43 млн (близько 500 заявок), що становитиме майже 20% річних доходів держави. Перша фаза переселення населення на вищі території обійдеться більш ніж у $60 млн, і влада бачить у програмі єдиний спосіб фінансування проєкту.

Чи безпечна ця схема

Програми продажу громадянства не нові: подібні схеми використовували Вануату, Самоа і Тонга. Водночас експерти попереджають про ризики: паспорти можуть використовуватися для ухилення від закону, відмивання грошей або нелегальної імміграції.

Раніше Науру вже намагалося продавати громадянство, і це завершилося скандалом. У 2003 році влада продала паспорти членам Аль-Каїди, яких пізніше заарештували в Азії.

Наразі уряд Науру обіцяє жорсткі перевірки потенційних покупців. "Ми будемо пропонувати паспорти лише інвесторам, які поділяють наші цінності та пройдуть найсуворіші перевірки", - запевнив Кларк.

Науру також отримує значні фінансові вливання від Австралії за розміщення біженців, які намагаються потрапити до цієї країни. Програма притулку викликала міжнародну критику через погані умови утримання мігрантів та численні випадки самогубств. Станом на 31 серпня 2024 року на території Науру утримувалися 87 біженців.

Довідка

Науру - невелика острівна держава в Тихому океані, розташована поблизу екватора, приблизно за 3000 км на північний схід від Австралії. Через віддаленість і відсутність туристичних об'єктів країну майже не відвідують мандрівники. Дістатися Науру можна лише авіатранспортом. Населення острова складається з мікронезійців, полінезійців, а також нащадків європейців і китайців. Офіційна мова - наурійська, але англійська широко використовується в освіті, бізнесі та державному управлінні. Більшість людей живе на узбережжі, оскільки центральна частина острова майже повністю знищена видобутком фосфатів. Колись Науру було однією з найбагатших країн світу завдяки експорту фосфатів, але їх запаси вичерпалися. Ландшафт острова зруйнований, сільське господарство неможливе, а вся їжа імпортується, переважно консерви. Це спричинило епідемію ожиріння: близько 60% населення страждає від цієї хвороби. Через обмежені ресурси Науру стикається з безробіттям, нестачею медичних послуг і залежністю від імпорту. Християнство є панівною релігією, більшість жителів - протестанти.