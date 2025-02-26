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АНАЛІТИКА

ЗМІ: зустріч керівників дипломатії ЄС і США у Вашингтоні скасована

 

Очікувана зустріч глави дипломатії ЄС Каї Каллас з державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні була скасована.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Euronews, повідомив його кореспондент Хорхе Ліборейро.

Каллас вже перебуває у столиці США. Вона зустрінеться з представниками Палати представників і Сенату, а також виступить на двох різних заходах.

Причини, з яких була скасована зустріч Каллас і Рубіо, наразі невідомі.

Раніше повідомляли, що Каллас планувала обговорити на зустрічі з Рубіо роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Тим часом лідери ЄС у середу заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
Ключові теги: ЄС, США
 

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