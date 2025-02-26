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ЗМІ: зустріч керівників дипломатії ЄС і США у Вашингтоні скасована
16:29 26.02.2025 |
Очікувана зустріч глави дипломатії ЄС Каї Каллас з державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні була скасована.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Euronews, повідомив його кореспондент Хорхе Ліборейро.
Каллас вже перебуває у столиці США. Вона зустрінеться з представниками Палати представників і Сенату, а також виступить на двох різних заходах.
Причини, з яких була скасована зустріч Каллас і Рубіо, наразі невідомі.
Раніше повідомляли, що Каллас планувала обговорити на зустрічі з Рубіо роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.
Тим часом лідери ЄС у середу заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, що під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
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