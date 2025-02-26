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Проросійського Додіка засудили в Боснії до року в'язниці і заборони на політичну діяльність
15:56 26.02.2025 |
Суд у Боснії та Герцеговині у середу засудив проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка до одного року ув'язнення і заборонив йому займатися політичною діяльністю протягом шести років за його сепаратистські дії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dnevni avaz.
Суд в Сараєво виніс своє знакове рішення після річного судового процесу проти Додіка. Його звинувачували у непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром в балканській країні.
Додік і його адвокати не були присутні в суді під час винесення вироку. Додік заявив, що не підкориться будь-якому вироку, і пригрозив "радикальними заходами" у відповідь, включно з можливим відокремленням від решти країни Республіки Сербської - керованого сербами утворення в Боснії.
Це вирок першої інстанції, який наразі не набрав законної сили.
У своїй першій реакції на вирок Додік сказав, що не хвилюється, і пережив і складніші ситуації.
Тисячі прихильників Додіка приїхали з усього регіону, щоб взяти участь у мітингу в головному місті Сербської Республіки Баня-Лука у вівторок ввечері.
Багато сербів кажуть, що Шмідт не має законних повноважень, оскільки його призначення не було схвалене Радбезом ООН.
Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.
Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім'я Додіка потрапила під санкції США минулого року.
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