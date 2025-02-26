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ЄС виділяє 100 мільярдів євро для підтримки екологічно чистого виробництва
15:51 26.02.2025 |
Європейська комісія анонсувала план залучення понад 100 млрд євро для підтримки екологічно чистого виробництва в ЄС.
Про це пише Politico.
Ця ініціатива є частиною "Чистої промислової угоди", яка має допомогти традиційним галузям зменшити викиди вуглецю та посилити сектор чистих технологій на тлі конкуренції з Китаєм і США.
Керівник кліматичного відомства ЄС Вопке Хукстра зазначив, що новий банк декарбонізації "може зібрати до 100 млрд євро протягом наступного десятиліття". Він також додав, що завдяки інвестиціям приватного сектору загальна сума може зрости до 400 млрд євро.
"За допомогою цього плану ми прагнемо скоротити промислові викиди на 30 відсотків", - заявив Хукстра.
Окрім цього, Комісія запропонувала комплекс заходів для здешевлення енергоресурсів у Європі. Зокрема, йдеться про зниження податків на електроенергію, прискорення видачі дозволів та допомогу компаніям у підписанні довгострокових контрактів на постачання електроенергії.
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