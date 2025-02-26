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АНАЛІТИКА

У РФ анонсували переговори з США у Стамбулі щодо роботи посольств

 

У Москві заявили про заплановані на 27 лютого переговори із США у турецькому Стамбулі стосовно роботи дипломатичних представництв обох країн.

Про це повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 27 лютого делегації Росії і США проведуть нову зустріч у Стамбулі стосовно "усунення перешкод у роботі дипломатичних представництв" обох країн.

"Думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатись швидко та ефективно", - сказав Лавров.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США і Росії. Росію представляли глава МЗС РФ Сергєй Лавров і помічник правителя Росії Юрій Ушаков, США - держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин у Держдепі повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з главою Кремля може відбутись "дуже скоро".

В Кремлі не виключили, що зустріч Трампа з Путіним може відбутись навіть до кінця лютого.
Ключові теги: Росія, США
 

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