Акції Tesla відреагували на спад продажів авто у Європі

Акції Tesla впали на 8%, знизивши ринкову капіталізацію компанії нижче $1 трильйона вперше з листопада, після публікації даних про значне падіння продажів електромобілів у Європі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейська асоціація виробників автомобілів повідомила, що продажі Tesla в регіоні скоротилися на 45%, тоді як загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 37%.

Вартість акцій Tesla опустилася до $305, а ринкова капіталізація склала $981 мільярд. Попри це, Tesla залишається більш ніж удвічі дорожчою за сукупну вартість General Motors, Ford Motor, Volkswagen, Toyota, Hyundai та BMW.

Деякі інвестори також стурбовані тим, що залученість Ілона Маска до радикальної реформи федерального уряду США на прохання президента Дональда Трампа може відвертати його увагу від Tesla.

"Він завжди бере активну участь в управлінні, і якщо він проводить багато часу в Білому домі, то скільки часу залишається на управління іншими компаніями, включно з тією, що є публічною?" - зазначив Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth у Бостоні.

Зараз акції Tesla торгуються з коефіцієнтом ціна/прибуток у 112, що вище за середній показник у 93 за останні п'ять років. Для порівняння, акції Ford оцінюються у вісім разів вище прибутку, а GM - у сім.

Попри останнє падіння, акції Tesla зросли на 51% за останні 12 місяців, однак з початку року їхня вартість знизилася на 24%.