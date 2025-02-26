У Данії хочуть заборонити школярам носити телефони у школи

Уряд Данії ініціює заборону на мобільні телефони у школах на підставі рекомендації спеціальної комісії.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Данський уряд ініціює зміни до законодавства, за якими учням початкової та середньої школи буде заборонено приносити свої мобільні телефони до школи.

Підставою для ініціативи стала рекомендація спеціальної урядової комісії щодо добробуту дітей. Її створила у 2023 році прем'єрка Метте Фредеріксен із дорученням дослідити причини невдоволення життям серед дітей і підлітків.

У доповіді, що з'явилася за підсумками роботи комісії цього тижня, б'ють тривогу стосовно надмірної цифровізації життя дітей і закликають шукати кращий баланс у цьому питанні. Серед 35 рекомендацій - у тому числі заборона мобільних телефонів у школах та позакласних гуртках.

Комісія з'ясувала, що 94% підлітків вже мали обліковий запис у соцмережах до того, як їм виповнилося 13 років, що є мінімальним віком для реєстрації на більшості з них, та що 9-14-річні проводять на таких платформах як TikTok і YouTube в середньому три години на день.

За задумом, у проєкті пропишуть можливість винятків за рішенням місцевої адміністрації - наприклад, щоб телефони й планшети могли приносити з собою діти з особливими освітніми потребами, проте для загалу їх не можна буде використовувати ні на уроках, ні на перервах.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції в рамках пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

Нідерланди також заборонили телефони у середніх і молодших школах, проте учні зможуть використовувати свої пристрої, коли це необхідно для навчання.