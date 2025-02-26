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АНАЛІТИКА

Центробанк Німеччини торік зазнав найбільших збитків за 45 років

 

Німецький центробанк зафіксував минулого року збитків у понад 19 млрд євро, що є найбільшим показником з 1979 року.

Баланс Бундесбанку 25 лютого підбили на пресконференції його керівники, передає кореспондент Укрінформу.

Бундесбанк у 2024 фінансовому році зафіксував накопичений збиток у розмірі 19,2 млрд євро, повідомив президент Бундесбанку Йоахім Нагель.

«Бундесбанк уже повідомляв про балансовий збиток у 1970-х роках, востаннє у 1979 році. Тому для нас у цьому плані немає нічого принципово нового. У 1974 році, наприклад, Бундесбанк повідомив про балансовий збиток у розмірі 8,9 млрд дойчемарок. Це відповідало трохи менше 1% валового внутрішнього продукту на той час. Для порівняння: балансовий збиток за 2024 рік відповідає трохи менше половині відсотка ВВП 2024 року», - додав Нагель.

При цьому він запевнив, що Бундесбанк має надійний баланс.

Вартість резервів «у багато разів перевищує поточні та майбутні накопичені збитки»; станом на кінець 2024 року вони становили 267 млрд євро, поінформував Нагель. Бундесбанк, за його словами, перенесе свої збитки на наступні кілька років і компенсує їх майбутніми прибутками.

Причиною нинішньої ситуації є актуальний стан економіки ФРН, яку президент Бундесбанку оцінив як «стан стійкої стагнації», тоді як економіки багатьох інших країн зростали. Ключову роль у цьому зіграли структурні проблеми: високі ціни на енергоносії, «зелена» трансформація та демографічні зміни, але також бюрократія.

Нагель підкреслив, що Рада керуючих Європейського центрального банку допомогла зламати хвилю інфляції в єврозоні шляхом безпрецедентної зміни монетарної політики в 2022 і 2023 роках. Із червня 2024 року Рада керуючих ЄЦБ знижувала депозитну ставку вже п'ять разів.

Як повідомлялось, торік ВВП Німеччини знизився на 0,2%; у 2023 році падіння сягнуло 0,3%. Уряд був змушений зменшити прогноз зростання валового внутрішнього продукту, з поправкою на ціни, на 2025 рік до 0,3% (ще восени очікувалося зростання на рівні 1,1%). Тепер зростання на 1,1% очікують у 2026 році.
 

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