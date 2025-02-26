Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп просуває «золоту карту» на $5 млн як шлях до громадянства США

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту", яку можна буде придбати за 5 мільйонів доларів як шлях до американського громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп заявив журналістам, що замінить візову програму для іммігрантів-інвесторів "EB-5", яка дозволяє іноземним інвесторам з великими сумами грошей, які створюють або зберігають робочі місця в США, стати постійними резидентами, на так звану "золоту карту".

Програма EB-5 надає "грін-карти" іноземцям, які обіцяють інвестувати в американський бізнес.

"Ми збираємося продавати золоту карту", - сказав Трамп. "Ми збираємося встановити ціну на цю карту близько 5 мільйонів доларів", - додав він.

"Вона дасть вам привілеї грін-карти, плюс це буде шлях до (американського) громадянства, і заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю карту", - сказав Трамп, додавши, що подробиці про цю схему з'являться через два тижні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зможуть російські олігархи претендувати на отримання золотих карт, Трамп додав, що, можливо, ці люди матимуть на них право. "Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", - сказав він.

Програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році з метою "стимулювання економіки США шляхом створення робочих місць та капіталовкладень іноземних інвесторів", йдеться на сайті USCIS.

"Програма EB-5 ... була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства, і це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною. Тому президент сказав, що замість того, щоб мати таку безглузду програму EB-5, ми збираємося припинити програму EB-5. Ми замінимо її золотою картою Трампа", - заявив у вівторок журналістам міністр торгівлі Говард Лутнік.

Варто зазначити, що в Європі Європейська комісія вже давно закликає припинити всі подібні до "золотої карти" програми, посилаючись на ризики для безпеки.

Португалія у 2023 році переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Іспанія торік вирішила, що скасує програму з видачі "золотих віз", що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3446  0,05 0,11 41,9989  0,00 0,00
EUR 43,4643  0,05 0,11 44,1518  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,03 0,07 41,7100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес