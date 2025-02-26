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Трамп просуває «золоту карту» на $5 млн як шлях до громадянства США
08:42 26.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп у вівторок висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту", яку можна буде придбати за 5 мільйонів доларів як шлях до американського громадянства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Трамп заявив журналістам, що замінить візову програму для іммігрантів-інвесторів "EB-5", яка дозволяє іноземним інвесторам з великими сумами грошей, які створюють або зберігають робочі місця в США, стати постійними резидентами, на так звану "золоту карту".
Програма EB-5 надає "грін-карти" іноземцям, які обіцяють інвестувати в американський бізнес.
"Ми збираємося продавати золоту карту", - сказав Трамп. "Ми збираємося встановити ціну на цю карту близько 5 мільйонів доларів", - додав він.
"Вона дасть вам привілеї грін-карти, плюс це буде шлях до (американського) громадянства, і заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю карту", - сказав Трамп, додавши, що подробиці про цю схему з'являться через два тижні.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи зможуть російські олігархи претендувати на отримання золотих карт, Трамп додав, що, можливо, ці люди матимуть на них право. "Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", - сказав він.
Програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році з метою "стимулювання економіки США шляхом створення робочих місць та капіталовкладень іноземних інвесторів", йдеться на сайті USCIS.
"Програма EB-5 ... була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства, і це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною. Тому президент сказав, що замість того, щоб мати таку безглузду програму EB-5, ми збираємося припинити програму EB-5. Ми замінимо її золотою картою Трампа", - заявив у вівторок журналістам міністр торгівлі Говард Лутнік.
Варто зазначити, що в Європі Європейська комісія вже давно закликає припинити всі подібні до "золотої карти" програми, посилаючись на ризики для безпеки.
Португалія у 2023 році переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.
Іспанія торік вирішила, що скасує програму з видачі "золотих віз", що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.
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