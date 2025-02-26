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АНАЛІТИКА

ЄС попросить Індію допомогти з посиленням санкцій проти Росії

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді цього тижня попросить про допомогу в посиленні санкцій проти Росії.

Про це журналістам на брифінгу сказав представник ЄС на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовника журналістів, ЄС прагне посилити санкції проти Росії, а російська агресія проти України загрожує Індії так само, як і Європі.

Представник Євросоюзу додав, що Індія може відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні та забезпеченні тривалого миру.

У контексті відносин із Індією ЄС також обговорить питання розширення доступу до ринків і високі тарифи Індії на такі товари, як автомобілі і вино, і розвиток інфраструктури для транспортного сполучення Індії з Європою.

Обговорення відбудеться під час візиту Колегії комісарів ЄС до Індії 27-28 лютого - першої в історії двосторонніх відносин.

Під час візиту не очікується жодних важливих оголошень, але обидві сторони намагатимуться створити основу для формування порядку денного саміту Індія-ЄС, запланованого на кінець року, сказав посадовець ЄС.

Індія не засудила Росію за вторгнення в Україну, натомість виступає за діалог і дипломатію для припинення війни.

Водночас РФ залишається одним з найбільших джерел сирої нафти та зброї для Індії, що раніше викликало стурбованість західних держав.
Ключові теги: ЄС, Індія
 

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