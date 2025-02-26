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Туск: лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити питання оборони
23:40 25.02.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.
Про це він заявив у вівторок, 25 лютого, після зустрічі із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Politico, пише "Європейська правда".
Туск повідомив, що Європейська комісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.
Напередодні цієї зустрічі, за словами Туска, "ми будемо в Лондоні в неділю, разом з нашими британськими друзями і групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани щодо оборони".
"Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом", - акцентував польський прем'єр.
Агентство Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників писало вже, що Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо російсько-української війни.
Раніше Кошта анонсував, що у середу, 26 лютого, лідери держав ЄС візьмуть участь у відеоконференції, під час якої заслухають звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його візит у Сполучені Штати.
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