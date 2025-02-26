Данія та Норвегія домовились про нове оборонне партнерство

Премʼєр-міністри Данії та Норвегії Метте Фредеріксен та Йонас Гар Стьоре заявили про укладання нового оборонного партнерства між двома країнами, яке стосуватиметься зокрема спільної закупівлі військової техніки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили в інтервʼю VG.

За словами Стьоре, Норвегії та Данії "необхідно посилити свою обороноздатність і побачити переваги ще тіснішої співпраці", що також посприяє ситуації в регіоні Північної Європи.

Серед напрямків співпраці обох країн - інвестування у спільні системи озброєнь і боєприпаси, спільне навчання та підготовка військових, співпраця у космічній сфері та морських спостереженнях.

"Крім того, обидві країни перебувають у процесі придбання безпілотників дальнього радіусу дії для морського спостереження, де промислова співпраця може бути доречною", - зазначив премʼєр Норвегії.

"Норвегія і Данія можуть багато чого зробити разом для поліпшення нашої оборони. Саме над цим тепер працюватимуть наші два міністерства оборони", - додала Фредеріксен.

Минулого тижня Данія оголосила, що виділить додаткові 50 мільярдів крон (7 мільярдів доларів) на оборонні витрати протягом наступних двох років, посилаючись на зростаючу загрозу з боку Росії.

Перед цим премʼєрка Данії попередила, що нинішня геополітична і безпекова ситуація "гірша за холодну війну", і закликала до радикального збільшення оборонних витрат Данії.