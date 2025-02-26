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АНАЛІТИКА

Світовий борг зріс до рекордних $318 трлн. Збільшуються зобов'язання країн, що розвиваються

Світовий борг зріс до рекордних $318 трлн. Збільшуються зобов&apos;язання країн, що розвиваються

 

Світовий борг - загальна сума непогашеної заборгованості всіх країн світу, включно з державним, корпоративним і боргом домогосподарств - зріс на $7 трлн за 2024 рік і досяг рекордних $318 трлн. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані звіту Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Співвідношення світового боргу до глобального ВВП вперше збільшилось із 2020 року (на 1,5 в.п.) до 328% шляхом збільшення загального державного боргу до $95 трлн.

Співвідношення глобального боргу ВВП є ключовим показником того, наскільки світова економіка може справлятися зі своїми борговими зобов'язаннями. Чим вищий цей коефіцієнт, то більший ризик боргової кризи, особливо якщо темпи зростання боргу випереджають зростання ВВП.

На ринки, що розвиваються, серед яких лідирують Китай, Індія, Саудівська Аравія і Туреччина, минулого року припало близько 65% зростання світового боргу. Водночас у поточному році країнам, що розвиваються, доведеться погасити або рефінансувати $8,2 трлн. Ці зобов'язання можуть поставити під загрозу здатність окремих країн витримувати політичні та економічні шторми, вказують автори звіту.

За прогнозами IIF, світовий борг збільшиться ще на $5 трлн за 2025 рік, переважно через збільшення державних витрат на підтримку бізнесу та розвиток інфраструктури, а також на оборону, особливо в Європі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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