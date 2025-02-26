Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий борг зріс до рекордних $318 трлн. Збільшуються зобов'язання країн, що розвиваються
22:59 25.02.2025 |
Світовий борг - загальна сума непогашеної заборгованості всіх країн світу, включно з державним, корпоративним і боргом домогосподарств - зріс на $7 трлн за 2024 рік і досяг рекордних $318 трлн. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані звіту Інституту міжнародних фінансів (IIF).
Співвідношення світового боргу до глобального ВВП вперше збільшилось із 2020 року (на 1,5 в.п.) до 328% шляхом збільшення загального державного боргу до $95 трлн.
Співвідношення глобального боргу ВВП є ключовим показником того, наскільки світова економіка може справлятися зі своїми борговими зобов'язаннями. Чим вищий цей коефіцієнт, то більший ризик боргової кризи, особливо якщо темпи зростання боргу випереджають зростання ВВП.
На ринки, що розвиваються, серед яких лідирують Китай, Індія, Саудівська Аравія і Туреччина, минулого року припало близько 65% зростання світового боргу. Водночас у поточному році країнам, що розвиваються, доведеться погасити або рефінансувати $8,2 трлн. Ці зобов'язання можуть поставити під загрозу здатність окремих країн витримувати політичні та економічні шторми, вказують автори звіту.
За прогнозами IIF, світовий борг збільшиться ще на $5 трлн за 2025 рік, переважно через збільшення державних витрат на підтримку бізнесу та розвиток інфраструктури, а також на оборону, особливо в Європі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
|Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП
|ЄС попросить Індію допомогти з посиленням санкцій проти Росії
|Туск: лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити питання оборони
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання
|Данія та Норвегія домовились про нове оборонне партнерство
Бізнес
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів
|Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan
|Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект
|Колишній командир МКС вказав на брехню Маска щодо повернення астронавтів і отримав у відповідь лайку