Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Жителям Придністров'я різко підвищили тарифи на газ, світло та тепло

 

Окупаційна адміністрація невизнаного Придністров'я, яке контролюється Росією, з 1 березня 2025 року значно підвищує тарифи на комунальні послуги для населення. Вартість газу, тепла, електроенергії та водопостачання зросте в 1,5-2 рази. Про це повідомляється на сайті "уряду" Придністров'я.

Найбільше подорожчає газ - удвічі. Тарифи на опалення зростуть на 80%, а на електроенергію - на 50%.

В офіційному повідомленні зазначено, що "таке коригування пов'язане зі зміною механізму формування економічно обґрунтованої ціни на природний газ". Зокрема, на тариф безпосередньо впливають витрати регіону на закупівлю та транспортування блакитного палива.

"В умовах поточної економічної ситуації республіка змушена купувати газ за кредитні кошти", - йдеться у заяві придністровської адміністрації.

Раніше частина споживачів платила за газ символічний 1 рубль за тисячу кубометрів. Тепер же тариф встановлено на рівні 1156,65 рубля за тисячу кубометрів, що відповідає новим економічним реаліям регіону.

"Ці зміни пов'язані з цілою низкою факторів. Не тільки з умовами доставки природного газу, а й обсягом виробництва електричної енергії, її поставок на експорт. А також обсягом генерації електричної енергії Молдавської ДРЕС, які сьогодні втричі нижчі за раніше вироблені", - зазначив "міністр" економічного розвитку Сергій Оболонік.

У повідомленні наголошується, що зміна вартості комунальних послуг зачіпає і бізнес-сектор, зокрема агропромисловий комплекс.

"Державна підтримка раніше сприяла розвитку сільгоспвиробників, однак у поточних умовах підприємства мають адаптуватися до ринкового середовища, впроваджуючи сучасні методи господарювання", - йдеться в публікації.

13 лютого Молдова завершила режим надзвичайного стану, який ввели два місяці тому через проблеми з газопостачанням. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан сказав, що створено всі необхідні умови для забезпечення постачання природного газу до Придністровського регіону без необхідності запровадження надзвичайного стану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,01 0,02 41,7400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес