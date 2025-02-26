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Жителям Придністров'я різко підвищили тарифи на газ, світло та тепло
22:48 25.02.2025 |
Окупаційна адміністрація невизнаного Придністров'я, яке контролюється Росією, з 1 березня 2025 року значно підвищує тарифи на комунальні послуги для населення. Вартість газу, тепла, електроенергії та водопостачання зросте в 1,5-2 рази. Про це повідомляється на сайті "уряду" Придністров'я.
Найбільше подорожчає газ - удвічі. Тарифи на опалення зростуть на 80%, а на електроенергію - на 50%.
В офіційному повідомленні зазначено, що "таке коригування пов'язане зі зміною механізму формування економічно обґрунтованої ціни на природний газ". Зокрема, на тариф безпосередньо впливають витрати регіону на закупівлю та транспортування блакитного палива.
"В умовах поточної економічної ситуації республіка змушена купувати газ за кредитні кошти", - йдеться у заяві придністровської адміністрації.
Раніше частина споживачів платила за газ символічний 1 рубль за тисячу кубометрів. Тепер же тариф встановлено на рівні 1156,65 рубля за тисячу кубометрів, що відповідає новим економічним реаліям регіону.
"Ці зміни пов'язані з цілою низкою факторів. Не тільки з умовами доставки природного газу, а й обсягом виробництва електричної енергії, її поставок на експорт. А також обсягом генерації електричної енергії Молдавської ДРЕС, які сьогодні втричі нижчі за раніше вироблені", - зазначив "міністр" економічного розвитку Сергій Оболонік.
У повідомленні наголошується, що зміна вартості комунальних послуг зачіпає і бізнес-сектор, зокрема агропромисловий комплекс.
"Державна підтримка раніше сприяла розвитку сільгоспвиробників, однак у поточних умовах підприємства мають адаптуватися до ринкового середовища, впроваджуючи сучасні методи господарювання", - йдеться в публікації.
13 лютого Молдова завершила режим надзвичайного стану, який ввели два місяці тому через проблеми з газопостачанням. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан сказав, що створено всі необхідні умови для забезпечення постачання природного газу до Придністровського регіону без необхідності запровадження надзвичайного стану.
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