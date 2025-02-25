ЄС і Британія обговорюють створення європейського банку військових витрат - FT

Велика Британія та ЄС обговорюють ідею створення загальноєвропейського механізму фінансування оборонних витрат, оскільки країни намагаються зміцнити свої збройні сили.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

«Це може бути фонд або банк. Наприклад, є концепція Банку переозброєння, яку ми також розглядаємо», - сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський.

За його словами, дискусії з Великою Британією ведуться вже кілька місяців, оскільки без цієї країни «важко уявити оборону Європи».

Канцлер скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз проведе переговори з іншими європейськими міністрами фінансів на зустрічі G20 в Кейптауні цього тижня. У міністерстві фінансів країни заявили, що Рівз «порушить питання фінансування оборони зі своїми європейськими колегами», але уточнили, що переговори перебувають на ранній стадії.

У коментарі Bloomberg Анджей Доманський сказав, що Польща, як головуюча в ЄС країна, наразі працює над «всеосяжною концепцією» фінансування європейської оборони, яку вона представить найближчими тижнями. Він додав, що Європа повинна мати одну спільну інституцію для фінансової підтримки своїх зусиль з переозброєння.

За словами джерел FT, колективні європейські витрати на оборону широко обговорювалися під час телефонної розмови на цих вихідних між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також під час окремої телефонної розмови між фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Серед пропозицій - зокрема, Нік Картер, колишній глава британського військового відомства запропонував створити «банк переозброєння» для використання європейських заощаджень за зразком ЄБРР, який підтримував країни Центральної та Східної Європи після падіння «залізної завіси».

Лідери ЄС на зустрічі наприкінці березня обговорюватимуть спільні оборонні потреби. Цього місяця Європейська комісія заявила, що частково скасує фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам інвестувати в оборону - крок, який дозволить країнам брати позики, не порушуючи при цьому правил блоку. Фон дер Ляєн також відкрила двері для «загальноєвропейського фінансування» спільних оборонних проєктів і, як очікується, в березні детально опише варіанти фінансування.

Підвищення витрат на оборону стало пріоритетом у всьому ЄС після того, як американський президент Дональд Трамп закликав союзників по НАТО збільшити витрачати 5% ВВП. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща збільшила свої військові витрати до більш ніж 4% ВВП, що є найбільшим показником серед союзників Вашингтона в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, експерти Кільського інституту світової економіки у своєму звіті зазначили, що збільшення видатків на оборону може значно підштовхнути економічне зростання та промислову базу Європи, якщо кошти будуть спрямовані на високотехнологічне озброєння.