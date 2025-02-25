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Одна із найбільших інфраструктурних компаній Європи вийшла з російського ринку
17:34 25.02.2025 |
Французька компанія Vinci S.A., остаточно пішла з Росії. Її частку в ТОВ "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) придбала група "Нацпроектстрой".
Про це пише "РБК".
Повідомляється, що СЗКК - це спільне підприємство, створене у 2007 році компаніями "Мостотрест" і Vinci S.A. Воно відповідало за будівництво та експлуатацію ключової ділянки швидкісної траси Москва - Санкт-Петербург.
За даними видання, у 2023 році СЗКК отримала 51 млн дол чистого прибутку при виручці 128 млн дол. За три квартали 2024 року прибуток компанії зріс до 64 млн дол, а виручка склала 115 млн дол.
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