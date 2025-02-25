Іран виключає прямі переговори зі США про свою ядерну програму

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.

Його слова цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим у Тегерані Арагчі заявив, що прямі переговори зі США з ядерного питання виключені "доти, доки буде застосовуватися максимальний тиск".

"Що стосується ядерних переговорів, то позиція Ісламської Республіки Іран дуже чітка. Ми не будемо вести переговори під тиском, погрозами або санкціями", - додав він.

Його заява пролунала наступного дня після того, як США оголосили про нові санкції проти Ірану, спрямовані проти понад 30 суден і людей, звинувачених у причетності до посередництва у продажу та постачанні іранської нафти.

Ці санкції були запроваджені після того, як президент США Дональд Трамп відновив політику "максимального тиску" щодо Ірану, повернувшись до підходу, який він застосовував під час свого першого терміну.

Нагадаємо, тоді США також вийшли з іранської "ядерної угоди", яка передбачала зняття санкції з Тегерана в обмін на ліквідацію потужностей, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

Велика Британія, Німеччина та Франція - на відміну від США - залишились в угоді та продовжують комунікувати з Іраном.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя.