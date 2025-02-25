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АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії анонсував найбільше зростання видатків на оборону з часів холодної війни

 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у позачерговій промові у парламенті Сполученого Королівства перед від'їздом до США на переговори з Дональдом Трампом.

Стармер заявив, що перед країною постає виклик масштабів покоління, і він потребує такої ж масштабної відповіді і складних рішень, що будуть відчутними "у житті індустрій і у домівках британців".

"Ми маємо черпати мужність із нашої історії, мужність із того, ким ми є як нація, тому що мужність - це те, чого вимагає від нас наша епоха", - зазначив Кір Стармер.

Він анонсував найбільше послідовне збільшення витрат на оборону з часів холодної війни.

"Ми будемо виконувати зобов'язання витрачати 2,5% ВВП на оборону. Але ми наблизимо цю мету, щоб досягти такого рівня у 2027 році", - оголосив Стармер, додавши, що це означає, що з 2027 року Британія витрачатиме на оборону щорічно на 13,4 млрд фунтів стерлінгів більше. Разом з витратами на діяльність розвідувальних відомств витрати становитимуть навіть 2,6% ВВП.

Прем'єр додав, що далі - з каденції наступного парламенту - слід буде розглянути можливість збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Також Стармер оголосив, що у зв'язку з такими змінами доведеться урізати бюджет на зовнішню допомогу - він має зменшитись з цьогорічних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД у 2027 році.

У Чехії вважають, що витрати на оборону слід збільшити щонайменше до 3% ВВП.

В Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону перевищать 4% ВВП.
Ключові теги: Британія
 

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