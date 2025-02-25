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АНАЛІТИКА

У Монтані відхилили законопроєкт про створення біткоїн-резерву через занепокоєння щодо спекуляцій

 

Законодавча ініціатива штату Монтана щодо створення біткоїн-резерву HB 429 не пройшла друге читання в Палаті представників.

Попри той факт, що голосування було в значній мірі партійним, більшість республіканців висловились проти законопроєкту, тому з результатом 41-59 штат має «фактично мертвий» білль.

Критики заперечували проти використання коштів з загального фонду, називаючи цю дію «спекуляцією з грошима платників податків».

«Це все ще гроші платників податків, і ми відповідаємо за них, тому маємо їх захищати. [...] Такі інвестиції є надто ризикованими», - заявив представник штату Стівен Келлі під час сесії Палати представників штату Монтана.

Крім того, представник Білл Мерсер також не підтримав ідею дозволити Інвестиційній раді Монтани вкладати в криптовалюти та невзаємозамінні токени у звʼязку із тим, що це нібито являє собою спекулятивні дії.

Нагадаємо, що згідно із законодавчою пропозицією, фінансування біткоїн-резерву передбачалось із загального фонду штату на спеціальний державний рахунок доходів.

Більше того, навіть внесена поправка про залучення коштів у вигляді відсотків від Американського плану порятунку (ARPA) від 2021 року на створення біткоїн-резерву замість надходжень загального фонду, не пройшла, оскільки законодавці засумнівалися в законності такого використання коштів.

Питання контролю також стало важливим фактором, бо деякі законодавці цікавилися, як будуть відстежуватись інвестиції, зазначивши, що процес «виглядає як нерозумний підхід до грошей платників податків».

На противагу більшості думок представник Лі Деммінг відмітив, що Монтана повинна прагнути максимізувати прибутковість коштів платників податків, і стверджував, що законопроєкт має всі шанси сприяти цьому.

«Якщо ми збираємося зберігати гроші платників податків, я вважаю, що ми зобовʼязані забезпечити їм якомога вищий дохід від цих коштів, або ж повернути їх назад, тому я голосуватиму за цей законопроєкт з цієї причини», - підкреслив Деммінг.

За словами ініціатора біллю Кертіса Шомера, ризик полягає саме в тому, щоб відхилити законопроєкт. Він наголосив, що Інвестиційна рада Монтани втратить купівельну спроможність, якщо продовжить інвестувати в облігації.

Надалі законодавча пропозиція про біткоїн-резерв має бути знову внесена на розгляд відповідальних органів штату.

На момент підготовки матеріалу, за даними Bitcoin Laws, 24 штати розглядають законопроєкти про створення біткоїн-резервів, а 19 з них залишаються актуальними.

Юта може отримати схвалення вже найближчим часом, оскільки нещодавно відповідну законодавчу ініціативу направили до Комітету Сенату, а станом на 24 лютого вона перебуває на другому читанні.

У Монтані відхилили законопроєкт про створення біткоїн-резерву через занепокоєння щодо спекуляцій
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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