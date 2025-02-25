Фінансові новини
- |
- 25.02.25
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Адміністрація Трампа прагне посилити обмеження на індустрію чипів Китаю
15:56 25.02.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє жорсткіші обмеження щодо напівпровідникової галузі США та чинить тиск на ключових союзників, щоб ті посилили свої обмеження проти китайської чипової індустрії.
Про це пише агентство Bloomberg.
За даними джерел, нещодавно представники Трампа зустрічалися з японськими та нідерландськими колегами, щоб обговорити можливість заборони інженерам компаній Tokyo Electron Ltd. та ASML Holding NV обслуговувати обладнання для чипів у Китаї.
Така стратегія має на меті змусити союзників ввести аналогічні обмеження проти Китаю, які США вже наказали виконувати американським компаніям, зокрема Lam Research Corp., KLA Corp. та Applied Materials Inc.
Окрім цього, у Вашингтоні вже ведуться попередні обговорення санкцій проти окремих китайських компаній. Деякі чиновники обговорюють можливість посилення чинних обмежень на кількість чипів для штучного інтелекту, які можуть експортуватися без ліцензії по всьому світу.
Загальна мета Вашингтона - не допустити подальшого розвитку китайської напівпровідникової промисловості, яка може посилити можливості КНР у сфері штучного інтелекту та оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
ТОП-НОВИНИ
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
|Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині
|Верховна Рада України ухвалила постанову про повоєнні вибори
|Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів, альтернативній пропозиції США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|ЄС і Британія обговорюють створення європейського банку військових витрат - FT
|Одна із найбільших інфраструктурних компаній Європи вийшла з російського ринку
|Іран виключає прямі переговори зі США про свою ядерну програму
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
|Прем'єр Британії анонсував найбільше зростання видатків на оборону з часів холодної війни
Бізнес
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів
|Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan
|Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект
|Колишній командир МКС вказав на брехню Маска щодо повернення астронавтів і отримав у відповідь лайку
|Краш-тест Tesla Cybertruck: електричний пікап отримав п'ять зірок NHTSA
|Mercedes-Benz скорочує витрати та відновлює фокус на моделях із двигунами внутрішнього згоряння