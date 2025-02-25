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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа прагне посилити обмеження на індустрію чипів Китаю

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє жорсткіші обмеження щодо напівпровідникової галузі США та чинить тиск на ключових союзників, щоб ті посилили свої обмеження проти китайської чипової індустрії.

Про це пише агентство Bloomberg.

За даними джерел, нещодавно представники Трампа зустрічалися з японськими та нідерландськими колегами, щоб обговорити можливість заборони інженерам компаній Tokyo Electron Ltd. та ASML Holding NV обслуговувати обладнання для чипів у Китаї.

Така стратегія має на меті змусити союзників ввести аналогічні обмеження проти Китаю, які США вже наказали виконувати американським компаніям, зокрема Lam Research Corp., KLA Corp. та Applied Materials Inc.

Окрім цього, у Вашингтоні вже ведуться попередні обговорення санкцій проти окремих китайських компаній. Деякі чиновники обговорюють можливість посилення чинних обмежень на кількість чипів для штучного інтелекту, які можуть експортуватися без ліцензії по всьому світу.

Загальна мета Вашингтона - не допустити подальшого розвитку китайської напівпровідникової промисловості, яка може посилити можливості КНР у сфері штучного інтелекту та оборони.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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