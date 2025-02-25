Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зовнішня торгівля товарами G20 скоротилася в IV кв. - ОЕСР

 

Обсяг міжнародної торгівлі товарами держав G20 з поправкою на сезонні коливання в четвертому кварталі 2024 року знизився порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Експорт товарів із країн G20 у доларовому виразі в жовтні-грудні зменшився на 0,6% і становив $4,582 трлн. Імпорт скоротився на 1% - до $4,638 трлн.

США скоротили експорт на 2,2% і наростили імпорт на 0,7%. У Європейському союзі ці показники знизилися відповідно на 2,6% і 2,7%.

Експорт послуг державами G20 у четвертому кварталі, згідно з попередніми оцінками, піднявся на 1,5%, імпорт - залишився на рівні попереднього кварталу, повідомляється у звіті. Дані щодо торгівлі послугами доступні для двох третин країн "двадцятки".

У 2024 році загалом експорт товарів G20 підвищився на 0,7%, а імпорт знизився на 0,2%. Експорт послуг підскочив на 8,5%, імпорт - на 7,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,01 0,02 41,7400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес