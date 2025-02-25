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Українське прислів'я
Зовнішня торгівля товарами G20 скоротилася в IV кв. - ОЕСР
15:49 25.02.2025 |
Обсяг міжнародної торгівлі товарами держав G20 з поправкою на сезонні коливання в четвертому кварталі 2024 року знизився порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Експорт товарів із країн G20 у доларовому виразі в жовтні-грудні зменшився на 0,6% і становив $4,582 трлн. Імпорт скоротився на 1% - до $4,638 трлн.
США скоротили експорт на 2,2% і наростили імпорт на 0,7%. У Європейському союзі ці показники знизилися відповідно на 2,6% і 2,7%.
Експорт послуг державами G20 у четвертому кварталі, згідно з попередніми оцінками, піднявся на 1,5%, імпорт - залишився на рівні попереднього кварталу, повідомляється у звіті. Дані щодо торгівлі послугами доступні для двох третин країн "двадцятки".
У 2024 році загалом експорт товарів G20 підвищився на 0,7%, а імпорт знизився на 0,2%. Експорт послуг підскочив на 8,5%, імпорт - на 7,4%.
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