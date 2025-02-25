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Китайські виробники прискорюють зусилля з ухилення від мит Трампа
13:53 25.02.2025 |
Після запровадження нових 10% мит США на китайську продукцію компанія Agilian Technology, як і десятки інших, прискорили перенесення частини виробництва з Китаю до інших куточків Азії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Ще до виборів у США компанія готувалася до можливих мит, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Один із клієнтів Agilian попросив розробити план дій на цей випадок, і керівництво відвідало малайзійську фабрику, щоб оцінити можливості перенесення виробництва.
Тепер нові мита змушують компанію швидше запускати завод за кордоном, щоб уже навесні відправити перші партії товарів до США.
Для багатьох китайських виробників перспектива повернення Трампа стала ще одним поштовхом до відкриття заводів у Південно-Східній Азії. Деякі компанії, що раніше використовували стратегію "Китай плюс один" (поєднання виробництва в Китаї та іншій країні), тепер ще активніше переносять виробництво за кордон.
Через зростання мит деякі заводи намагаються знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність у США. Однак у багатьох секторах Китаю прибутковість і так низька, тож простору для здешевлення майже немає.
Щоб уникнути нових мит, китайські компанії збільшують виробництво у В'єтнамі, Індонезії та Таїланді. У 2023 році прямі інвестиції Китаю в обробну промисловість країн АСЕАН зросли до 9,1 млрд дол проти 4,5 млрд дол у 2018 році.
Американські компанії також змінюють підхід. Наприклад, Honey-Can-Do International, яка виробляє товари для дому та працює з Walmart, ще під час першої кампанії Трампа почала шукати альтернативу Китаю. До запровадження мит 50% її продукції виготовлялося в Китаї, а решта у В'єтнамі та на Тайвані. Зараз на Китай припадає лише 20%, тоді як 60% виробництва перенесено у В'єтнам.
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