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Маск назвав Канаду несправжньою країною
13:43 25.02.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск, який є радником президента США та має канадське громадянство, назвав Канаду несправжньою країною у відповідь на петицію з вимогою позбавити його громадянства цієї країни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Маск відреагував на новину про те, що у Канаді масово підписали петицію з проханням позбавити Маска канадського громадянства за його роль в адміністрації президента США Дональда Трампа і спроби атакувати суверенітет Канади.
"Канада - несправжня країна", - написав Ілон Маск у своїй соцмережі Х (Twitter).
Понад 230 тисяч канадців підписали парламентську петицію із закликом позбавити Маска канадського громадянства через його діяльність, яка суперечить національним інтересам Канади.
Маск, який народився в Південно-Африканській Республіці, має паспорти Канади та США. Канадське громадянство він отримав через свою матір - модель і дієтологиню Мей Маск, яка родом зі столиці провінції Саскачеван, міста Реджина.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп відновив свої атаки на Канаду, пропонуючи їй стати 51-м штатом США.
А Ілон Маск публічно хамив прем'єру Канади Джастіну Трюдо і називав "дівчинкою".
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