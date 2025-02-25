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Понад 230 тисяч канадців вимагають позбавити Маска громадянства Канади
13:41 25.02.2025 |
Понад 230 тисяч канадців підписали парламентську петицію із закликом позбавити Ілона Маска канадського громадянства через його діяльність, яка, за словами підписантів, суперечить національним інтересам Канади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідну петицію.
Маск, який народився в Південно-Африканській Республіці, має громадянство Канади та США. Канадське громадянство він отримав через свою матір - модель і дієтологиню Мей Маск, яка родом зі столиці провінції Саскачеван, міста Реджина.
У петиції сказано, що Маска слід позбавити канадського громадянства, оскільки він займався діяльністю, яка суперечить національним інтересам Канади, та використав своє багатство і владу, щоб вплинути на канадські вибори.
"Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади. Необхідно розглянути спроби Ілона Маска атакувати суверенітет Канади", - сказано у петиції.
Щоб отримати сертифікат для представлення в нижній палаті парламенту Канади, необхідно зібрати 500 підписів.
Оглядачі кажуть, що, хоча петиція навряд чи буде успішною з огляду на жорсткі закони Канади щодо позбавлення громадянства, вона відображає настрій у країні, де люди бойкотують американські товари, скасовують поїздки у США і політизують спортивні заходи у відповідь на погрози Трампа.
Як повідомляє канадський телеканал CTV News, країна може позбавляти громадянства у певних випадках, зокрема, у випадках шахрайства, надання неправдивих відомостей про себе або навмисного приховування інформації у заяві на імміграцію чи громадянство. Згідно з канадським законодавством, людина також може відмовитися від свого громадянства з різних причин.
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