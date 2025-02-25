Понад 230 тисяч канадців вимагають позбавити Маска громадянства Канади

Понад 230 тисяч канадців підписали парламентську петицію із закликом позбавити Ілона Маска канадського громадянства через його діяльність, яка, за словами підписантів, суперечить національним інтересам Канади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідну петицію.

Маск, який народився в Південно-Африканській Республіці, має громадянство Канади та США. Канадське громадянство він отримав через свою матір - модель і дієтологиню Мей Маск, яка родом зі столиці провінції Саскачеван, міста Реджина.

У петиції сказано, що Маска слід позбавити канадського громадянства, оскільки він займався діяльністю, яка суперечить національним інтересам Канади, та використав своє багатство і владу, щоб вплинути на канадські вибори.

"Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади. Необхідно розглянути спроби Ілона Маска атакувати суверенітет Канади", - сказано у петиції.

Щоб отримати сертифікат для представлення в нижній палаті парламенту Канади, необхідно зібрати 500 підписів.

Оглядачі кажуть, що, хоча петиція навряд чи буде успішною з огляду на жорсткі закони Канади щодо позбавлення громадянства, вона відображає настрій у країні, де люди бойкотують американські товари, скасовують поїздки у США і політизують спортивні заходи у відповідь на погрози Трампа.

Як повідомляє канадський телеканал CTV News, країна може позбавляти громадянства у певних випадках, зокрема, у випадках шахрайства, надання неправдивих відомостей про себе або навмисного приховування інформації у заяві на імміграцію чи громадянство. Згідно з канадським законодавством, людина також може відмовитися від свого громадянства з різних причин.