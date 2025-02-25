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АНАЛІТИКА

Україна і ЄС оновлять план впровадження електронних довірчих послуг - Федоров

 

Україна і Євросоюз оновлять спільний робочий план з впровадження електронних довірчих послуг, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Щодо електронних довідчих послуг Цього року ми очікуємо на оновлення спільного робочого плану", - сказав Федоров у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Він нагадав, що команда Мінцифри продовжує роботу в напрямку запуску Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI), що дозволить українцям використовувати цифрові документи в країнах ЄС, а європейцям - в Україні.

За словами Федорова, в застосунку "Дія" відбулось успішне тестування сумісності електронних документів з прототипами європейських цифрових гаманців в рамках пілотного проекту.

"Ми - єдина країна з двадцяти держав розробників європейського гаманця цифрової ідентифікації, яка наразі не є членом Європейського Союзу Це не випадково, бо Україна має експертизу реінженерингу послуг та в складних процесах", - підкреслив Федоров, зазначивши, що "Дія" встановлена на 70% смартфонах в Україні, а аудиторія її користувачів складається з 22 млн громадян.

Також Федоров висловив сподівання на тісну співпрацю з Єврокомісією щодо внесення змін до доповнення 17-3 додатку XVII до Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині електронної ідентифікації, автентифікації та довірчих послуг.

"З огляду на нашу плідну співпрацю щодо електронного ID у минулому наступним логічним кроком буде сприяння виконання рішення Комісії щодо взаємного визнання довірчих послуг згідно з eIDAS 2.0 (оновлена версія Regulation (EU) No 910/2014 про електронну ідентифікацію, автентифікацію та довірчі послуги в Європейському Союзі. Вона розширює та модернізує попередній регламент eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), ухвалений у 2014 році, - ІФ-У)", - сказав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр розповів, що Україна розглядає імплементацію рішень Європейської Комісії щодо визнання конкретних довірчих послуг, зокрема Digital Services Act, Digital Markets Act.

"Україна активно слідкує за цими законодавчими актами ЄС Розробила проєкт закону України про цифрові послуги, який спрямований на імплементацію цих актів ЄС Спільне з проєктом EU4Digital триває аналіз законопроекту і пошук оптимальних шляхів реалізації норм актів права ЄС", - сказав Федоров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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