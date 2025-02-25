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АНАЛІТИКА

Україна може приєднатись до європейської космічної програми Copernicus

 

Україну можуть запросити до європейської космічної програми Copernicus.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду у Києві 24 лютого сказав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що ЄС і Україні варто поглибити співпрацю не лише в оборонній, а й космічній сфері, та назвав одним із варіантів доступ до даних програми Copernicus - комплексної програми ЄС зі спостереження за Землею.

"Copernicus, яка є найкращим сервісом у світі, може бути дуже корисною для України. Пропоную розпочати офіційну процедуру та переговори щодо приєднання України до програми Copernicus та її компонентів", - сказав єврокомісар з питань оборони.

Крім того, Кубілюс запропонував чотири напрямки роботи для поглиблення співпраці між Україною і ЄС в оборонній сфері і підсилення України.

В уряді України визначили чотири ключові задачі у плані економічного зближення з Євросоюзом, серед них - єдина зона платежів у євро та роумінг.
Ключові теги: ЄС
 

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