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Україна може приєднатись до європейської космічної програми Copernicus
09:16 25.02.2025 |
Україну можуть запросити до європейської космічної програми Copernicus.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду у Києві 24 лютого сказав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Кубілюс зазначив, що ЄС і Україні варто поглибити співпрацю не лише в оборонній, а й космічній сфері, та назвав одним із варіантів доступ до даних програми Copernicus - комплексної програми ЄС зі спостереження за Землею.
"Copernicus, яка є найкращим сервісом у світі, може бути дуже корисною для України. Пропоную розпочати офіційну процедуру та переговори щодо приєднання України до програми Copernicus та її компонентів", - сказав єврокомісар з питань оборони.
Крім того, Кубілюс запропонував чотири напрямки роботи для поглиблення співпраці між Україною і ЄС в оборонній сфері і підсилення України.
В уряді України визначили чотири ключові задачі у плані економічного зближення з Євросоюзом, серед них - єдина зона платежів у євро та роумінг.
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