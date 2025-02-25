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Американці очікують зростання цін найбільше з 1995 року
09:02 25.02.2025 |
Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5-10 років.
Про це пише Bloomberg.
Це найвищий рівень очікуваної довгострокової інфляції з 1995 року, згідно з лютневим опитуванням Мічиганського університету.
Причиною такого стрибка стали побоювання щодо митної політики Дональда Трампа, яка може підвищити ціни на імпорт.
Водночас понад половина американців очікують зростання безробіття у 2025 році - це максимальний рівень песимізму з 2020 року.
Федеральна резервна система не поспішає знижувати ставки, оскільки інфляція залишається високою.
За останній рік очікування щодо інфляції на найближчі 12 місяців зросли до 4,3%.
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