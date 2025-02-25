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Американці очікують ще більшого зростання цін на метал у зв'язку з наближенням мит Трампа
09:01 25.02.2025 |
Американські виробники стикаються зі зростанням цін на сталь після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит.
Про це пише Reuters.
Власник заводу в Південній Кароліні Глен Колдер розповів, що за два тижні ціна на сталь для його підприємства зросла на 15%. Водночас завод Брайана Нельсона в Іллінойсі взагалі не може отримати актуальні цінові пропозиції від постачальників.
"Вони чекають на мита", - пояснює Нельсон.
Хоча офіційно 25-відсоткові мита на сталь і алюміній почнуть діяти 12 березня, їхній вплив уже відчувається. Трамп запроваджує ці заходи, щоб підтримати американське виробництво та компенсувати податкові пільги, які він планує.
Але хоча це й вигідно місцевим металургійним заводам, що можуть піднімати ціни, виробники, які використовують сталь для своїх товарів - від холодильників до комбайнів - стикаються зі зростанням витрат.
За даними Fastmarkets, за два тижні рулон сталі на Середньому Заході подорожчав на 12%, до 839 дол за коротку тонну, а з початку президентства Трампа - на 20%. Для порівняння, в Північній Європі цей показник зріс лише на 6%, а в Східному Китаї майже не змінився.
Однак мита торкнуться не лише сталі. Адміністрація Трампа підвищила на 10% мита на китайські товари, що вдарить по виробниках, які закуповують там комплектуючі.
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