Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американці очікують ще більшого зростання цін на метал у зв'язку з наближенням мит Трампа

 

Американські виробники стикаються зі зростанням цін на сталь після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит.

Про це пише Reuters.

Власник заводу в Південній Кароліні Глен Колдер розповів, що за два тижні ціна на сталь для його підприємства зросла на 15%. Водночас завод Брайана Нельсона в Іллінойсі взагалі не може отримати актуальні цінові пропозиції від постачальників.

"Вони чекають на мита", - пояснює Нельсон.

Хоча офіційно 25-відсоткові мита на сталь і алюміній почнуть діяти 12 березня, їхній вплив уже відчувається. Трамп запроваджує ці заходи, щоб підтримати американське виробництво та компенсувати податкові пільги, які він планує.

Але хоча це й вигідно місцевим металургійним заводам, що можуть піднімати ціни, виробники, які використовують сталь для своїх товарів - від холодильників до комбайнів - стикаються зі зростанням витрат.

За даними Fastmarkets, за два тижні рулон сталі на Середньому Заході подорожчав на 12%, до 839 дол за коротку тонну, а з початку президентства Трампа - на 20%. Для порівняння, в Північній Європі цей показник зріс лише на 6%, а в Східному Китаї майже не змінився.

Однак мита торкнуться не лише сталі. Адміністрація Трампа підвищила на 10% мита на китайські товари, що вдарить по виробниках, які закуповують там комплектуючі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7015
  0,1096
 0,26
EUR
 1
 43,6448
  0,1355
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7000  0,15 0,36 41,7200  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес