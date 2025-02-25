З резервного фонду Путіна «зникло» понад 100 тонн золота. За час повномасштабної війни фонд вичерпався на дві третини

Операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з одним із останніх таких звітів, на 1 січня 2025 року у ФНД залишалося 187,7 тонни золота проти 358,9 тонни на початку року. "Золотий запас" фонду таким чином зменшився на 171,2 тонни, або 48% за рік.

При цьому про продаж золота з ФНД російське Мінстерство фінансів повідомило лише одного разу: у грудні було реалізовано 58,9 тонни, а отримані гроші "зараховані на єдиний рахунок федерального бюджету з метою фінансування його дефіциту".

Таким чином, різниця між оголошеними продажами золота та фактичним скороченням його запасів становила 112,3 тонни - або близько третини всіх злитків, що ФНД на початку року.

"Зникнення" золота із ФНД відбувалося практично щомісяця минулого року, окрім січня: у лютому - 0,9 тонни, у березні - 23,2 тонни, у квітні - 0,5 тонни, у травні - 4,7 тонни. У жодному з цих місяців Мінфін РФ не повідомляв, що продавав золото ФНД.

За підсумками червня 2024 року російський Мінфін прозвітував про зарахування до фонду 2,8 тонни золота за підсумками покупок попереднього року. Але запаси золота у ФНД при цьому не зросли, а скоротилися на 14,2 тонни.

У липні минулого року ФНД втратив ще 4,7 тонни золота, у серпні - 5,6 тонни, у вересні - 1,2 тонни, у жовтні - 8,5 тонни, у листопаді - 4 тонни. Як і в попередні місяці, продаж золота з фонду у звітах Мінфіну РФ не згадувався.

У Мінфіні Росії заявили, що відомство "може продавати золото, інвестуючи отримані рублеві кошти в російські фінансові активи, пов'язані з фінансуванням самоокупних проєктів та підтримки галузей російської економіки".

"Дані фінансові активи враховуються у складі неліквідної частини ФНД", - підкреслили в Мінфіні РФ.

Кому було продано золото, за яку суму, а також на які саме проєкти було витрачено виручені гроші, російський Мінфін не повідомив.

Золото поряд з китайськими юанями входить до ліквідної частини ФНД - тобто ще не витрачених грошей, які російський уряд використовує для латання бюджетних "дір" та вливань у держкомпанії. Від початку розв'язаної Росієї повномасштабної війни проти України розмір цих запасів зменшився на $76 млрд і на початок 2025 року становив лише $37,5 млрд - мінімум із моменту, коли Фонд був створений у 2008 році.

Що насправді відбувається з ФНД Росії

Як повідомлялося, в січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки. За даними Росстату, за минулий рік зростання цін у Росії прискорилося з 7,4% до 9,5%, а продовольча інфляція перевищила 11% і стала рекордною з 2015 року.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд - найнижчого рівня з 2008 року.

Перед початком війни у ​​ФНД знаходилося $113,5 млрд ліквідних активів, обсяг яких досягав 7,3% російського ВВП. Таким чином, за три роки бойових дій проти України уряд Росії витратив дві третини грошей Фонду, або $76 млрд.

На початку цього року повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті.

Втім, 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року -- $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.