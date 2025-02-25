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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа дозволила держслужбовцям ігнорувати ультиматум Маска, - Reuters

 

Агентство з управління персоналом США, що наглядає за федеральними працівниками, дозволило їм ігнорувати електронний лист від мільярдера Ілона Маска із вимогою обґрунтувати свою роботу. В "ультиматумі" вказувався дедлайн із погрозою звільнення у разі не виконання тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В електронному повідомленні Маска, який очолює Департамент ефективності державного управління (DOGE), була вказівка до кожного з 2,3 мільйона державних службовців США надати підсумок своєї роботи з 5 пунктів до 23:59. EST (04:59 за Гринвічем).

Наближений до президента США Дональда Трампа підприємець та чиновник у своїй кампанії зі скорочення федерального уряду попередив, що працівники, які не дадуть детальної відповіді, можуть втратити роботу.

Але, зазначають західні ЗМІ, з наближенням кінцевого терміну Маск, здавалося, визнав, що його план зазнав краху.

"Запит електронною поштою був абсолютно тривіальним, оскільки стандартом для проходження тесту було ввести кілька слів і натиснути кнопку "Надіслати!", - написав Маск в соцмережі Twitter (X), яка йому належить.

При цьому він додав, що "проте дуже багато людей провалили" цей тест, до якого "в деяких випадках наполягали їхні менеджери".

Адміністрація Трампа дозволила держслужбовцям ігнорувати ультиматум Маска, - Reuters

 

Відповідно до внутрішньої електронної пошти Міністерства юстиції США, з якою ознайомилося Reuters, Управління персоналом повідомило співробітникам відділу кадрів у федеральних агентствах у понеділок, що персонал не звільнять за те, що вони не відповідатимуть на електронний лист Маска.

В Агентстві також додали, що персонал не зобов'язаний відповідати на нього, і що це лише добровільно. В Управлінні закликали співробітників не ділитися конфіденційною, чутливою або секретною інформацією у своїх відповідях.

Як зазначає Reuters, скасування наказу Маска деякими керівниками агентства "стало першою ознакою внутрішнього опору його різкому підходу до скорочення федерального уряду".

Також західні ЗМІ пишуть, що ініціатива Маска щодо скорочення також вплинула на ширшу економіку США, змусивши компанії, які мають бізнес з урядом, звільняти власних працівників і відстрочувати платежі постачальникам.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Ілона Маска бути більш агресивним щодо скорочення федерального уряду.

Також повідомлялося, що очолюваний Маском Департамент ефективності державного управління (DOGE) вже звільнила десятки тисяч державних службовців.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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