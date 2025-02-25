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Трамп: ми допомагаємо Україні так, як ніхто інший
23:35 24.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що його адміністрація допомагає Україні більше, ніж будь-хто до цього.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого.
На прохання прокоментувати заяви тих, хто стверджує, що США відмовляються від підтримки України, Трамп сказав, що "ми допомагаємо Україні так, як ніхто ніколи не допомагав Україні".
"Якби я не став президентом, Україна була б зараз на такому рівні, що не було б навіть думки про мир. І це дуже сумно, що так сталося. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося, цієї війни - нуль шансів", - додав він.
Президент США додав, що його завдання полягає в тому, щоб "вивести вас з війни, вивести їх з війни, дати їм можливість жити".
"Вона (війна в Україні. - Ред.) може призвести до Третьої світової війни. Якщо вона не буде вирішена, буде момент, коли вона не зупиниться на цих двох країнах. Вже є таке залучення інших країн, і це справді може призвести до дуже великої війни, Третьої світової війни, і ми не дозволимо цьому статися", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, в останні дні президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором" і заявив, що Україні нібито "не слід було починати" війну.
Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас констатувала, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, містять у собі російські наративи.
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