«Глибинна держава» протидіє Трампу? Держдеп, Пентагон і ФБР заборонили співробітникам звітувати Маску

Ключові федеральні структури США, серед яких ФБР, Держдеп та Пентагон, наказали співробітникам не відповідати на електронний лист Ілона Маска, в якому той зажадав від держслужбовців оцінити їхню власну ефективність і дати звіт про виконану за тиждень роботу. Інакше, як погрожував Маск, їх нібито можуть звільнити.

У новій адміністрації Трампа Маск очолив департамент ефективності уряду (DOGE), завданням якого, за словами самого Маска, є скорочення бюджетних видатків, роздутих апаратів і боротьба з корупцією.

Минулої суботи підконтрольний Маску офіс, що опікується кадровими питаннями (Office of Personnel Management - OPM), розіслав мільйонам співробітників державних департаментів і структур електронного листа, в якому їм запропонували до півночі понеділка надіслати Маску короткий звіт про виконану роботу за минулий тиждень.

Відмову зробити це чи недотримання визначеного терміну Маск пообіцяв розглядати як добровільну відставку.

"Ця погроза є незаконною і безрозсудною, і є ще одним прикладом свавілля і хаосу, яким Маск піддає урядові структури, покликані служити народу, і відданих своїй справі державних службовців", - відреагував на висунуті Маском умови конгресмен-демократ від Вірджинії Джеррі Конноллі.

Хто дав відсіч Маску

Деякі відомства одразу порадили своїм співробітникам підкоритися, і в неділю в пості на своїй платформі Х (колишній Twitter) Маск написав, що отримав уже безліч звітів і багато федеральних службовців, на його думку, заслуговують на підвищення за виявлену ефективність.

Проте низка ключових відомств США відмовилася брати участь в експериментах Маска.

Нещодавно затверджений новий директор ФБР Кеш Патель у суботу ввечері надіслав своїм співробітникам окремого листа, у якому попросив їх не реагувати на запит OPM.

Він нагадав, що, згідно з прийнятою у відомстві процедурою, будь-які перевірки роботи ФБР мають проводитися через канцелярію дирекції і ніяк інакше.

Схожу відповідь дало й керівництво Держдепу, заявивши, що лише воно уповноважене давати оцінки роботі відомства.

"Жоден співробітник не зобов'язаний звітувати про свою діяльність за рамками субординації всередині департаменту", - йдеться в електронному листі високопоставленого співробітника Держдепа Тибора Надя.

Новий голова ФБР Кеш Патель - один із керівників, які відмовилися виконувати розпорядження Маска

Пентагон, міністерство внутрішньої безпеки США та федеральне агентство з надзвичайних ситуацій також проінструктували своїх співробітників не відповідати Маску.

"Коли і якщо буде потрібно, міністерство оборони координуватиме відповіді на електронний лист, який ви отримали від OPM", - йдеться у зверненні керівництва Пентагону до свого персоналу.

При цьому один із високопоставлених представників Пентагону (ім'я не називається) заявив, що запит Маска - "найдурніша ініціатива за останні 40 років".

У відповідь на цей коментар Ілон Маск написав на платформі Х, що кожен, хто "поділяє настрій керівництва Пентагону, повинен підшукувати собі іншу роботу".

Хто підкорився і утримався?

Міністерство юстиції порадило своїм співробітникам "бути готовими дотримуватися інструкцій відповідно до прохання", що міститься в листі OPM, але не включати до своїх звітів будь-яку секретну інформацію.

"Якщо у вас виникнуть запитання щодо змісту вашої відповіді, зверніться до свого керівника", - йдеться в електронному листі керівництва Мін'юсту, надісланому співробітникам у суботу ввечері.

Серед відомств, які вирішили підпорядкуватися розпорядженню Маска, також федеральний центр контролю та профілактики захворювань (CDC), агентство контролю якості харчових продуктів і ліків (FDA), міністерство транспорту, секретна служба (USSS) та агентство кібербезпеки та інфраструктури.

Такі відомства, як агентство національної безпеки, податкове управління США та національне управління океанічних та атмосферних досліджень, поки що утримуються від будь-яких дій, попросивши своїх співробітників чекати подальших вказівок.

Американська федерація державних службовців, найбільша профспілка США, розкритикувала дії Ілона Маска, назвавши його тиск на держслужбовців "жорстоким та неповажним", і погрожувала подати до суду.

Окремо підкреслюється, що імейл OPM, а фактично Маска, був розісланий у суботу, коли, за деякими підрахунками, приблизно три мільйони держслужбовців не мали доступу до робочих імейлів, і дотриматися встановлених термінів вони не могли, навіть якби хотіли.

"Більше співчуття, Ілоне"

Крок Маска щодо федеральних агентств зробили після того, як минулого тижня Дональд Трамп похвалив його роботу в галузі економії бюджетних коштів і побажав діяти ще агресивніше.

З початку роботи нової американської адміністрації повідомлення про повне закриття, масштабні скорочення або безстрокові відпустки розіслали в міністерство освіти, управління малого бізнесу (SBA), бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), управління загальних служб (GSA), поштову службу США (USPS) та інші.

Найзнаковішим кроком Білого дому в галузі "бюджетної економії" стала вимога згорнути діяльність американського гуманітарного агентства USAID, яке відповідає за фінансування американських програм зовнішньої допомоги та розвитку та управління ними.

І хоча USAID - незалежне агентство із власним бюджетом, Трамп вимагає закрити його "за корупцію", не надавши жодних доказів корумпованості агентства.

Згідно з планами адміністрації президента, із 10 тисяч співробітників USAID працювати залишаться трохи більше 600.

Загалом під скорочення у рамках діяльності, розгорнутої Ілоном Маском та його департаментом DOGE, вже потрапили десятки тисяч людей.

"Я тільки одне хочу сказати Ілону Маску: будь ласка, додай до своїх дій краплю співчуття. Це живі люди та їх реальні життя. І такі ж реальні іпотечні кредити", - сказав сенатор-республіканець від штату Юта Джон Кертіс в інтерв'ю каналу CBS.