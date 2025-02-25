Найбільший НПЗ «Роснєфті» повністю зупинився після атаки українських дронів, – Reuters

Один з найбільших у Росії Рязанський нафтопереробний завод "Роснєфті", який забезпечує пальним у тому числі московський регіон, призупинив роботу після атаки українських безпілотників в ніч на 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у російській нафтопереробній галузі.

За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки загорілася головна установка перегонки сирої нафти CDU-6, а завод повністю призупинив переробку нафти.

За словами одного з джерел агентства, завод може відновити роботу протягом кількох днів, але лише частково.

Потужність установки CDU-6 становить близько 170 000 барелів нафти на добу, або близько 48% нафтопереробних потужностей НПЗ. Щоб продовжувати виробництво завод може підключити установки первинної перегонки CDU-4 і CDU-3, а CDU-6 знаходиться в ремонті, повідомили джерела.

Згідно із розрахунками Reuters, CDU-4 і CDU-3 мають загальну переробну потужність близько 145 000 барелів на добу, або приблизно 41% від встановленої нафтопереробної потужності заводу.

Агентство зауважує, що Рязанський НПЗ лише 11 лютого частково відновив переробку нафти та завантаження палива в залізничні цистерни після 18-денного простою, викликаного наслідками атаки українських безпілотників 24 січня.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн нафти (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загальної переробки Росії. Підприємство виробило 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива.

Як повідомлялося, в ніч на 24 лютого українські безпілотники завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти №6.

Це вже третя атака українських дронів на це підприємство від початку року. Раніше цього року Рязанський НПЗ атакували 24 та 26 січня. Після останнього з цих ударів НПЩ зупинив відвантаження продукції.