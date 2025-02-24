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Канада запровадила нові санкції проти РФ
22:51 24.02.2025 |
Канада у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну. Про це йдеться
у заяві на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у понеділок, 24 лютого.
"З метою збереження тиску на Росію прем'єр-міністр Трюдо оголосив про запровадження нових санкцій проти 76 фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку військово-промисловій базі Кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей, або підтримують можливості Кремля з проведення інформаційних операцій, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим Путіна", - йдеться у повідомленні.
У санкційних списках Канади - три тисяч фізичних та юридичних осіб
Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3 000 фізичних та юридичних осіб, "причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини".
"Прем'єр-міністр також оголосив, що Канада вживає заходів проти тіньового флоту Росії, запровадивши санкції проти 109 суден через їхню участь у перевезенні санкційних товарів, включно з вуглеводнями, доходи від продажу яких фінансують російську військову машину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше цього дня Євросоюз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, а Великобританія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України.
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