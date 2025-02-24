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ЄС звільнить більшість компаній від збору на викиди вуглецю – Reuters
17:44 24.02.2025 |
Європейська комісія запропонує звільнити від сплати "переважну більшість" компаній, які підпадають під дію вуглецевого збору ЄС.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що на ці компанії припадає лише 1% викидів у рамках цієї схеми, йдеться у проєкті пропозиції Комісії.
Цей крок, який Комісія має запропонувати цього тижня в рамках пакету заходів зі скорочення бюрократичної тяганини для бізнесу, різко скоротить 200 000 імпортерів, на яких зараз поширюється перший у світі прикордонний вуглецевий збір Європейського Союзу.
За матеріалами:
Економічна правда
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