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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Азербайджані закрили Голос Америки, BBC та російський Sputnik

 

Влада Азербайджану ліквідувала представництво новинного агентства Sputnik, яке входить до медіагрупи "Россия сегодня", повідомляє Report із посиланням на речника МЗС Айхана Гаджизаде. За його словами, російська компанія зможе отримати акредитацію лише для одного кореспондента.

У пресслужбі "Россия сегодня" заявили, що офіційних повідомлень про закриття не отримували.

Також припинило роботу представництво британської BBC, пишуть пропагандисти РФ із РИА Новости. 20 лютого корпорація повідомила, що азербайджанська влада усно повідомила про це рішення. Журналісти тимчасово зупинили діяльність, але BBC планує й надалі висвітлювати події азербайджанською мовою. МЗС Азербайджану також заявило, що має намір акредитувати лише одного кореспондента.

Крім того, Азербайджан анулював акредитацію кореспондента Голосу Америки. Причини цього рішення не розголошуються.

Довідка

Російська медіагрупа "Россия сегодня" є державною організацією, створеною у 2013 році для просування інтересів Росії за кордоном. Одним із її проєктів є інформаційне агентство та радіо Sputnik, запущене у 2014 році, яке надає новини та коментарі більш ніж 30 мовами. Sputnik часто звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації, спрямованих на підтримку політики Кремля та вплив на громадську думку в інших країнах. У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський Союз заборонив мовлення Sputnik на своїй території. Крім того, у вересні 2023 року влада Молдови вислала керівника Sputnik Moldova через побоювання щодо пропагандистської діяльності агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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