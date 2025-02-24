Адміністрація Трампа оголосила про звільнення 1600 співробітників USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила частину співробітників Агентства США з міжнародного розвитку про те, що з понеділка вони йдуть у відпустку, а щонайменше 1 600 співробітників, які працюють у США, звільняють.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

Цей крок був зроблений після того, як у п'ятницю федеральний суддя дозволив адміністрації продовжити реалізацію свого плану зі звільнення тисяч співробітників USAID у США та в усьому світі. Окружний суддя США Карл Ніколс відхилив прохання співробітників продовжувати тимчасово блокувати план уряду.

«Станом на 23:59 за східним часом у неділю, 23 лютого 2025 року, весь персонал USAID, який працює за прямим наймом, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та/або спеціально призначені програми, буде відправлений в адміністративну відпустку по всьому світу», - йдеться у повідомленнях, розісланих працівникам USAID, з якими ознайомилося агентство Associated Press.

У той же час, USAID повідомило, що розпочинає процес «скорочення штату», в результаті якого буде ліквідовано щонайменше 1 600 посад.

За кілька годин після цього повідомлення окремі співробітники почали отримувати сповіщення про своє майбутнє звільнення.

Призначений Трампом заступник директора USAID Піт Марокко заявив, що планує залишити на роботі близько 600 співробітників, які переважно проживають у США, частково для того, щоб організувати поїздки співробітників USAID та їхніх сімей за кордон.

Цей крок є продовженням місячної кампанії з ліквідації агентства, яка включала закриття його штаб-квартири у Вашингтоні та припинення тисяч програм допомоги по всьому світу.

Трамп і Маск стверджують, що робота USAID є марнотратною і просуває ліберальний порядок денний.

У позовах профспілок державних службовців, підрядників USAID та інших стверджується, що адміністрація Трампа не має конституційних повноважень ліквідувати незалежне агентство або програми, що фінансуються Конгресом, без схвалення законодавців.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Пізніше Дональд Трамп закликав закрити USAID через корупцію та шахрайство.

Згодом найбільші профспілки США - Американська федерація державних службовців та Американська асоціація працівників дипломатичної служби - подали до суду на адміністрацію Трампа, вимагаючи зупинити закриття USAID.