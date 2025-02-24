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Гегсет та Волц уникли називання Росії агресором у телеінтерв’ю
13:46 24.02.2025 |
Двоє з ключових членів команди президента США Дональда Трампа - міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волц - у телеінтерв'ю в неділю відмовилися називати Росію агресором.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.
Гегсет і Волц уникнули прямих відповідей на запитання стосовно того, чи є РФ агресором, зобразивши це питання як таке, що відволікає від дипломатії Трампа.
"Моє питання полягає в тому, чи всі ці пошуки винних і вдавання, що їх це хвилює, роблять мир більш імовірним?" - сказав Гегсет в ефірі Fox News Sunday.
Відповідаючи на запитання, чи справедливо стверджувати, що Росія неспровоковано напала на Україну у 2022 році, він сказав: "Справедливо стверджувати, що це дуже складна ситуація". Під тиском він все ж визнав, що "вторгнення в Україну" відбулося, але не назвав Росію.
Волц, зі свого боку, ухилився від відповіді, коли його попросили визнати Росію агресором, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена.
В ефірі Fox News Волц сказав, що Трамп є "головним укладачем угод". "Він - головнокомандувач. І тільки завдяки його силі ми перебуваємо в такому становищі", - заявив радник з нацбезпеки Трампа.
Нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.
США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.
ЗМІ також повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.
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