Гегсет та Волц уникли називання Росії агресором у телеінтерв’ю

Двоє з ключових членів команди президента США Дональда Трампа - міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волц - у телеінтерв'ю в неділю відмовилися називати Росію агресором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Гегсет і Волц уникнули прямих відповідей на запитання стосовно того, чи є РФ агресором, зобразивши це питання як таке, що відволікає від дипломатії Трампа.

"Моє питання полягає в тому, чи всі ці пошуки винних і вдавання, що їх це хвилює, роблять мир більш імовірним?" - сказав Гегсет в ефірі Fox News Sunday.

Відповідаючи на запитання, чи справедливо стверджувати, що Росія неспровоковано напала на Україну у 2022 році, він сказав: "Справедливо стверджувати, що це дуже складна ситуація". Під тиском він все ж визнав, що "вторгнення в Україну" відбулося, але не назвав Росію.

Волц, зі свого боку, ухилився від відповіді, коли його попросили визнати Росію агресором, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена.

В ефірі Fox News Волц сказав, що Трамп є "головним укладачем угод". "Він - головнокомандувач. І тільки завдяки його силі ми перебуваємо в такому становищі", - заявив радник з нацбезпеки Трампа.

Нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

ЗМІ також повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.