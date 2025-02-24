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Інфляція в єврозоні в січні прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
12:41 24.02.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 2,5% у річному виразі, за остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4%, і оновила максимум з липня минулого року.
Остаточні дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків.
Прискорення інфляції багато в чому спровокувало зростання цін на енергоносії на 1,9% після підйому на 0,1% у грудні. Тим часом промислова продукція в січні подорожчала на 0,5%, як і в грудні, а зростання цін на послуги сповільнилося до 3,9% з 4%, на харчові продукти, алкоголь і тютюнову продукцію - до 2,3% з 2,6%.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у січні становило 2,7% у річному виразі, як і попереднього місяця.
Споживчі ціни в єврозоні в січні знизилися на 0,3% проти попереднього місяця. У грудні показник збільшився на 0,4%.
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