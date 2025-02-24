Фонд Баффета звітує про рекордний прибуток завдяки інвестиціям у страхування

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway оголосила про рекордний річний операційний прибуток, що зріс третій рік поспіль. Основними чинниками зростання стали підвищення прибутковості страхових операцій та доходів від інвестицій. Про це повідомляє Reuters.

Суттєва частина прибутку компанії надійшла завдяки рекордному обсягу готівки, який на кінець 2024 року досяг $334,2 млрд - удвічі більше, ніж рік тому. Водночас Баффет у своєму щорічному листі до акціонерів запевнив, що компанія надає перевагу інвестуванню у бізнес, а не зберіганню готівки.

Попри те що 53% з 189 підрозділів компанії продемонстрували зниження прибутковості, Баффет заявив, що результати перевершили його очікування. Зокрема, позитивний вплив мали вищі доходи від казначейських облігацій США, а також покращення роботи страховика Geico, що виграв від зростання тарифів та жорсткішого андеррайтингу на тлі зниження рівня страхових виплат за аварії.

"Ці показники вражають, - зазначив Томас Руссо, партнер Gardner Russo & Quinn, яка інвестує в Berkshire Hathaway з 1980-х років. - Ми побачили всю силу страхового бізнесу та інвестиційної стратегії Berkshire".

Операційний прибуток компанії зріс на 27% - до $47,44 млрд у 2024 році проти $37,35 млрд у 2023-му. Четвертий квартал також став рекордним: операційний прибуток збільшився на 71% - до $14,53 млрд ($1010 на акцію класу A), порівнюючи з $8,48 млрд рік тому. Чистий квартальний дохід склав $19,69 млрд ($13 695 на акцію), що відображає зростання вартості активів компанії, зокрема Apple та American Express. Загальний річний чистий прибуток досяг $89 млрд.

Проте Баффет наголосив: чистий прибуток не завжди є показовим, оскільки містить нереалізовані прибутки та збитки від акцій, які компанія може не продавати.

Ріст грошових резервів Berkshire у 2024 році здебільшого був зумовлений продажем акцій на суму $143,4 млрд, включно з 62% частки в Apple та третину частки у Bank of America. Водночас компанія вже дев'ять кварталів поспіль більше продає акції, ніж купує.

На викуп власних акцій у 2024 році Berkshire витратила лише $2,9 млрд, а з 10 лютого 2025 року не здійснювала викупів.

Окрім страхового бізнесу, Berkshire Hathaway володіє залізничною компанією BNSF, виробниками промислового обладнання та хімічною промисловістю, а також такими роздрібними брендами, як Dairy Queen, Fruit of the Loom та See's Candies.

На початку серпня стало відомо, що Berkshire Hathaway продала акції Apple та Bank of America на $75,5 млрд у другому кварталі. Таким чином Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн до 400 млн акцій, які оцінюються у $84,2 млрд.