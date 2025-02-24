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НАТО хоче розширити військові трубопроводи з ФРН. Готуються до війни з РФ через 20 років
11:46 24.02.2025 |
НАТО планує подовжити трубопроводи для постачання військ пальним у Польщі та Чехії. Проєкт оцінюється у 21 млрд євро й триватиме до 25 роківАльянс має намір подовжити наявні трубопроводи в Німеччині, які забезпечують постачання військ дизельним пальним і гасом, до Польщі та Чехії. Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на джерела в НАТО та Міністерстві оборони Німеччини.
Згідно з планами, НАТО модернізує інфраструктуру часів холодної війни, яка тягнеться з Нижньої Саксонії до Польщі та з Баварії до Чехії. Це дозволить посилити логістику забезпечення військових підрозділів у Східній Європі. Крім того, у Польщі та Чехії планується будівництво нових трубопровідних систем для постачання пальним підрозділів Бундесверу, що будуть розміщені в Литві.
Проєкт також передбачає інтеграцію нової інфраструктури з наявними військовими трубопровідними системами NEPS (Північна Європа) та CEPS (Центральна Європа). За даними Spiegel, посилаючись на німецьке відомство будівництва в Міноборони, загальна вартість робіт у Німеччині становитиме 1,7 млрд євро, а загальна вартість проєкту - 21 млрд євро. Німеччина готова профінансувати 3,5 млрд євро.
Очікується, що реалізація проєкту триватиме від 20 до 25 років. Водночас процес узгодження може бути ускладнений через президентські вибори у США. Видання зазначає, що з обранням Дональда Трампа гарантії фінансування проєкту стають менш визначеними.
Також існують ризики, пов'язані з проходженням трубопроводів через приватні земельні ділянки та природні заповідники. У Міністерстві оборони Німеччини сподіваються врегулювати питання мирним шляхом, однак не виключають можливості примусового викупу земель.
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