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Пентагон звільняє 5400 цивільних працівників, очікують ще десятки тисяч звільнень
10:55 24.02.2025 |
Пентагон оголосив про плани звільнити 5-8% свого цивільного персоналу, починаючи з наступного тижня зі звільнення 5400 працівників, які перебувають на випробувальному терміні.
Про це йдеться в заяві представника Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".
За першими звільненнями цивільних осіб послідує заморожування найму на роботу в Міністерстві оборони для аналізу потреб армії у військовому персоналі відповідно до політичних цілей Дональда Трампа.
"Ми плануємо скоротити цивільний персонал міністерства на 5-8% з метою підвищення ефективності та переорієнтації міністерства на пріоритети президента і відновлення боєготовності збройних сил", - заявив Дарін Селнік, виконувач обов'язки заступника міністра оборони з питань персоналу та боєготовності
"Це просто не в інтересах суспільства утримувати людей, чий внесок не є критично важливим для місії. Платники податків заслуговують на те, щоб ми ретельно проаналізували наш особовий склад зверху донизу, щоб зрозуміти, де ми можемо усунути зайвих працівників", - додав він.
Напередодні Дональд Трамп розпорядився звільнити голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна. Браун був затверджений на посаді у вересні 2023 року - менш як два роки тому.
Відставку Брауна та кількох інших генералів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа, раніше анонсували у ЗМІ.
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