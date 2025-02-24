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АНАЛІТИКА

Пентагон звільняє 5400 цивільних працівників, очікують ще десятки тисяч звільнень

 

Пентагон оголосив про плани звільнити 5-8% свого цивільного персоналу, починаючи з наступного тижня зі звільнення 5400 працівників, які перебувають на випробувальному терміні.

Про це йдеться в заяві представника Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

За першими звільненнями цивільних осіб послідує заморожування найму на роботу в Міністерстві оборони для аналізу потреб армії у військовому персоналі відповідно до політичних цілей Дональда Трампа.

"Ми плануємо скоротити цивільний персонал міністерства на 5-8% з метою підвищення ефективності та переорієнтації міністерства на пріоритети президента і відновлення боєготовності збройних сил", - заявив Дарін Селнік, виконувач обов'язки заступника міністра оборони з питань персоналу та боєготовності

"Це просто не в інтересах суспільства утримувати людей, чий внесок не є критично важливим для місії. Платники податків заслуговують на те, щоб ми ретельно проаналізували наш особовий склад зверху донизу, щоб зрозуміти, де ми можемо усунути зайвих працівників", - додав він.

Напередодні Дональд Трамп розпорядився звільнити голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна. Браун був затверджений на посаді у вересні 2023 року - менш як два роки тому.

Відставку Брауна та кількох інших генералів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа, раніше анонсували у ЗМІ.
Ключові теги: США
 

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