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Видання AP позивається до адміністрації Трампа через недопуск журналістів
10:51 24.02.2025 |
Агентство Associated Press подало до суду на трьох посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа через заборону журналістам АР відвідувати президентські заходи.
Про це видання повідомило 22 лютого, передає Укрінформ.
Як зазначається, позов був поданий у п'ятницю до Окружного суду США у Вашингтоні.
AP заявляє, що справа стосується неконституційного намагання Білого дому контролювати мову, коли видання відмовилось називати Мексиканську затоку «Американською», як того вимагає наказ Трампа.
«Ця цілеспрямована атака на редакційну незалежність AP і здатність збирати і повідомляти новини завдає удару по самій суті Першої поправки (йдеться про поправку до Конституції, яка гарантує свободу преси, слова та релігії - ред.). Суд має негайно виправити це», - заявляє інформагентство.
АР є частиною пулу Білого дому вже понад століття.
Адміністрація Дональда Трампа заборонила допуск репортерів AP на пресзаходи в Білому домі та Мар-а-Лаго, а також на борт президентського літака, прямо пославшись на рішення інформагентства не повністю дотримуватися наказу президента про перейменування.
«Ми будемо тримати їх подалі, поки вони не погодяться, що це Американська затока», - заявив Трамп у вівторок.
Цього тижня близько 40 новинних організацій підписали лист, ініційований Асоціацією кореспондентів Білого дому, в якому закликали Білий дім змінити свою політику щодо AP. Серед них - Fox News і Newsmax, які вважають прихильними до Трампа.
«Newsmax, як і раніше, підтримує право AP, як приватної організації, використовувати ту мову, яку вона хоче використовувати у своїх репортажах. Ми боїмося, що майбутній адміністрації може не сподобатися те, що пише Newsmax, і вона спробує нас заборонити», - зазначає Newsmax.
Тим часом реакція інших новинних організацій на рішення Трампа про перейменування Мексиканської затоки неоднозначна: The New York Times і Washington Post продовжують використовувати стару назву, водночас Fox News перейшов на нову. Google Maps використовує назву «Мексиканська затока» для користувачів у США.
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