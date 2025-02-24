Трамп вимагає від Мексики введення мит на китайські товари

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила мексиканським чиновникам, що вони повинні ввести власні мита на китайський імпорт. Таким чином Мексика зможе уникнути тарифів, якими погрожує Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це повідомлення було передано на зустрічі з мексиканською делегацією у Вашингтоні, де були присутні, зокрема, міністри торгівлі США й Мексики Говард Лутнік та Марсело Ебрард.

Bloomberg зазначає, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум активізувала боротьбу з дешевим імпортом з Китаю, щоб підтримати вітчизняну промисловість, а також заспокоїти адміністрацію Трампа.

Проте Мексика не взяла на себе жодних зобов'язань щодо Китаю під час зустрічі, яка завершилася домовленістю про створення робочої групи для продовження вивчення торговельних і тарифних питань.

Ебрард заявив, що зустріч у Вашингтоні стала початком "конструктивного діалогу, і спільна робота розпочнеться в понеділок".

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про те, що через Мексику і Канаду на американську територію потрапляє фентаніл.

Через це американський лідер вирішив запровадити 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. Однак, 4 лютого, він підписав указ про призупинення цих заходів, як щодо Мексики, так і щодо Канади, коли поговорив з високопоставленими представниками цих країн і вони взяли на себе низку обставин.