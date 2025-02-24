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Трамп вимагає від Мексики введення мит на китайські товари
10:48 24.02.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила мексиканським чиновникам, що вони повинні ввести власні мита на китайський імпорт. Таким чином Мексика зможе уникнути тарифів, якими погрожує Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це повідомлення було передано на зустрічі з мексиканською делегацією у Вашингтоні, де були присутні, зокрема, міністри торгівлі США й Мексики Говард Лутнік та Марсело Ебрард.
Bloomberg зазначає, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум активізувала боротьбу з дешевим імпортом з Китаю, щоб підтримати вітчизняну промисловість, а також заспокоїти адміністрацію Трампа.
Проте Мексика не взяла на себе жодних зобов'язань щодо Китаю під час зустрічі, яка завершилася домовленістю про створення робочої групи для продовження вивчення торговельних і тарифних питань.
Ебрард заявив, що зустріч у Вашингтоні стала початком "конструктивного діалогу, і спільна робота розпочнеться в понеділок".
Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про те, що через Мексику і Канаду на американську територію потрапляє фентаніл.
Через це американський лідер вирішив запровадити 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. Однак, 4 лютого, він підписав указ про призупинення цих заходів, як щодо Мексики, так і щодо Канади, коли поговорив з високопоставленими представниками цих країн і вони взяли на себе низку обставин.
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