Британія запровадить нові персональні санкції проти РФ

Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані своїм багатством російській державі, згідно з новими санкціями, які будуть оголошені в понеділок, рівно через три роки після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду, також потраплять під заборону, заявив уряд Великої Британії. Це можуть бути деякі високопоставлені політики, урядовці та бізнесмени.

Нові заходи доповнять наявні санкції Британії проти російських "еліт", які підтримують військові дії глави Кремля Владіміра Путіна, йдеться в повідомленні.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс сказав, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".

"Заходи, (які будуть) оголошені сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", - сказав він у своїй заяві.